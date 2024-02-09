https://ria.ru/20240209/obstrel-1926375824.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.02.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:10
2024-02-09T11:10
2024-02-09T11:10
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского обстрела жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По уточненной информации, вследствие вчерашнего (8 февраля) обстрела жилмассива "Строитель" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении. Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по этому району не менее 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240208/obstrel-1926276061.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки