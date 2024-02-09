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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/obstrel-1926367403.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватский район ДНР, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:44
2024-02-09T10:44
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватский район ДНР, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Утром начался обстрел Петровского района Донецка, в 9.50 и 10.00 по нему выпущено семь снарядов "натовского" калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240208/donetsk-1926113252.html
донецк
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватский район ДНР, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Девять беспилотников ВСУ перехватили за сутки над Донецком и Макеевкой
8 февраля, 11:34
Утром начался обстрел Петровского района Донецка, в 9.50 и 10.00 по нему выпущено семь снарядов "натовского" калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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