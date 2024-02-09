https://ria.ru/20240209/obstrel-1926361996.html

Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS - РИА Новости, 09.02.2024

Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской системы залпового огня HIMARS, информации о пострадавших не поступало, сообщили... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:23

2024-02-09T10:23

2024-02-09T10:23

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской системы залпового огня HIMARS, информации о пострадавших не поступало, сообщили журналистам в местных экстренных службах. "В 07:00 мск город Токмак подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Две ракеты, предположительно HIMARS, попали в здание магазина. В результате магазин полностью разрушен, побиты стекла близлежащих домов, район "прилета" остался без энергоснабжения. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20240126/tokmak-1923644020.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, происшествия