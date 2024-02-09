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Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/obstrel-1926361996.html
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской системы залпового огня HIMARS, информации о пострадавших не поступало, сообщили... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:23
2024-02-09T10:23
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской системы залпового огня HIMARS, информации о пострадавших не поступало, сообщили журналистам в местных экстренных службах. "В 07:00 мск город Токмак подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Две ракеты, предположительно HIMARS, попали в здание магазина. В результате магазин полностью разрушен, побиты стекла близлежащих домов, район "прилета" остался без энергоснабжения. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20240126/tokmak-1923644020.html
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токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Токмаку из HIMARS

ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из HIMARS

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской системы залпового огня HIMARS, информации о пострадавших не поступало, сообщили журналистам в местных экстренных службах.
"В 07:00 мск город Токмак подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Две ракеты, предположительно HIMARS, попали в здание магазина. В результате магазин полностью разрушен, побиты стекла близлежащих домов, район "прилета" остался без энергоснабжения. Информация о жертвах и пострадавших не поступала", - сказали в оперативных службах.
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Жители Токмака обвинили ВСУ в намеренном обстреле жилого массива города
26 января, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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