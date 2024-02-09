https://ria.ru/20240209/norovirus-1926397813.html

В Благовещенске девять школьников оказались в больнице из-за норовируса

В Благовещенске девять школьников оказались в больнице из-за норовируса - РИА Новости, 09.02.2024

В Благовещенске девять школьников оказались в больнице из-за норовируса

Число заболевших норовирусом среди учащихся Алексеевской гимназии в Благовещенске достигло 14 человек, из которых 9 госпитализированы, носителями инфекции... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:38

2024-02-09T12:38

2024-02-09T12:38

благовещенск

амурская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 фев – РИА Новости. Число заболевших норовирусом среди учащихся Алексеевской гимназии в Благовещенске достигло 14 человек, из которых 9 госпитализированы, носителями инфекции оказались сотрудники пищеблока, сообщило управление Роспотребнадзора по Амурской области. Ранее сообщалось о 10 заболевших, из которых 5 госпитализировали в инфекционную больницу. Детям от 11 до 17 лет. "Эпидрасследование показало, что причиной заболевания учащихся Алексеевской гимназии стала норовирусная инфекция. Из 14 заболевших – 9 человек госпитализированы. По результатам исследований выявлены носители инфекции – двое сотрудников пищеблока", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор отстранил сотрудников пищеблока от работы, а также выдал предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях в учебном заведении и на пищеблоке. Состояние детей удовлетворительное. СУСК РФ по региону проводит проверку.

https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html

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благовещенск, амурская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество