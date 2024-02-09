https://ria.ru/20240209/norovirus-1926397813.html
В Благовещенске девять школьников оказались в больнице из-за норовируса
В Благовещенске девять школьников оказались в больнице из-за норовируса - РИА Новости, 09.02.2024
В Благовещенске девять школьников оказались в больнице из-за норовируса
Число заболевших норовирусом среди учащихся Алексеевской гимназии в Благовещенске достигло 14 человек, из которых 9 госпитализированы, носителями инфекции... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:38
2024-02-09T12:38
2024-02-09T12:38
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 фев – РИА Новости. Число заболевших норовирусом среди учащихся Алексеевской гимназии в Благовещенске достигло 14 человек, из которых 9 госпитализированы, носителями инфекции оказались сотрудники пищеблока, сообщило управление Роспотребнадзора по Амурской области. Ранее сообщалось о 10 заболевших, из которых 5 госпитализировали в инфекционную больницу. Детям от 11 до 17 лет. "Эпидрасследование показало, что причиной заболевания учащихся Алексеевской гимназии стала норовирусная инфекция. Из 14 заболевших – 9 человек госпитализированы. По результатам исследований выявлены носители инфекции – двое сотрудников пищеблока", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор отстранил сотрудников пищеблока от работы, а также выдал предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях в учебном заведении и на пищеблоке. Состояние детей удовлетворительное. СУСК РФ по региону проводит проверку.
https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html
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благовещенск, амурская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Благовещенск, Амурская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Благовещенске девять школьников оказались в больнице из-за норовируса
В Благовещенске 14 учеников гимназии заразились норовирусом
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 фев – РИА Новости. Число заболевших норовирусом среди учащихся Алексеевской гимназии в Благовещенске достигло 14 человек, из которых 9 госпитализированы, носителями инфекции оказались сотрудники пищеблока, сообщило управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Ранее сообщалось о 10 заболевших, из которых 5 госпитализировали в инфекционную больницу. Детям от 11 до 17 лет.
"Эпидрасследование показало, что причиной заболевания учащихся Алексеевской гимназии стала норовирусная инфекция. Из 14 заболевших – 9 человек госпитализированы. По результатам исследований выявлены носители инфекции – двое сотрудников пищеблока", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор отстранил сотрудников пищеблока от работы, а также выдал предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях в учебном заведении и на пищеблоке. Состояние детей удовлетворительное. СУСК РФ по региону проводит проверку.
Случаи массовых отравлений детей в России в 2023 году