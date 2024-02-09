https://ria.ru/20240209/nato-1926413705.html

Заместитель Столтенберга призвал НАТО больше инвестировать в военную мощь

Заместитель Столтенберга призвал НАТО больше инвестировать в военную мощь - РИА Новости, 09.02.2024

Заместитель Столтенберга призвал НАТО больше инвестировать в военную мощь

НАТО считает, что необходимо инвестировать больше средств в военную мощь стран-союзников, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:41

2024-02-09T13:41

2024-02-09T13:41

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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. НАТО считает, что необходимо инвестировать больше средств в военную мощь стран-союзников, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил 6 февраля, что планирует увеличить резерв армии, но ради этого страна не вернется к практике обязательной воинской службы. "НАТО не видит угрозы безопасности Румынии или стран-союзников. Вместо этого мы видим необходимость больше инвестировать в то, что означает военную мощь, экономическую устойчивость и, в целом, в общество, способное противостоять потрясениям, которые не обязательно носят военный характер", - заявил Джоанэ в Румынии. Он также прокомментировал информацию о том, что в Румынии намерены увеличить количество военных в армии. "Я знаю, что даже дома (в Румынии - ред.) идет достаточно широкий разговор о том, что говорят наши военные руководители и что говорим мы, политические лидеры. Давайте будем предельно ясны: нашим военачальникам платят, и их работа — подготовиться к худшему возможному сценарию. Наша обязанность как политических лидеров не допустить подобных сценариев", – отметил Джоанэ. Ранее в Минобороны Румынии сообщили, что численность армии сократилась с 320 тысяч человек до 80 тысяч. Румыния отказалась от обязательной воинской службы в 2007 году.

https://ria.ru/20240208/nato-1926048226.html

https://ria.ru/20231229/ugrozy-1919060305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, румыния