https://ria.ru/20240209/nato-1926413705.html
Заместитель Столтенберга призвал НАТО больше инвестировать в военную мощь
Заместитель Столтенберга призвал НАТО больше инвестировать в военную мощь - РИА Новости, 09.02.2024
Заместитель Столтенберга призвал НАТО больше инвестировать в военную мощь
НАТО считает, что необходимо инвестировать больше средств в военную мощь стран-союзников, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:41
2024-02-09T13:41
2024-02-09T13:41
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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. НАТО считает, что необходимо инвестировать больше средств в военную мощь стран-союзников, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил 6 февраля, что планирует увеличить резерв армии, но ради этого страна не вернется к практике обязательной воинской службы. "НАТО не видит угрозы безопасности Румынии или стран-союзников. Вместо этого мы видим необходимость больше инвестировать в то, что означает военную мощь, экономическую устойчивость и, в целом, в общество, способное противостоять потрясениям, которые не обязательно носят военный характер", - заявил Джоанэ в Румынии. Он также прокомментировал информацию о том, что в Румынии намерены увеличить количество военных в армии. "Я знаю, что даже дома (в Румынии - ред.) идет достаточно широкий разговор о том, что говорят наши военные руководители и что говорим мы, политические лидеры. Давайте будем предельно ясны: нашим военачальникам платят, и их работа — подготовиться к худшему возможному сценарию. Наша обязанность как политических лидеров не допустить подобных сценариев", – отметил Джоанэ. Ранее в Минобороны Румынии сообщили, что численность армии сократилась с 320 тысяч человек до 80 тысяч. Румыния отказалась от обязательной воинской службы в 2007 году.
https://ria.ru/20240208/nato-1926048226.html
https://ria.ru/20231229/ugrozy-1919060305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, румыния
Заместитель Столтенберга призвал НАТО больше инвестировать в военную мощь
Замгенсека НАТО: нужно инвестировать больше средств в военную мощь союзников
КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. НАТО считает, что необходимо инвестировать больше средств в военную мощь стран-союзников, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.
Министр обороны Румынии
Анджел Тылвар заявил 6 февраля, что планирует увеличить резерв армии, но ради этого страна не вернется к практике обязательной воинской службы.
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"НАТО не видит угрозы безопасности Румынии или стран-союзников. Вместо этого мы видим необходимость больше инвестировать в то, что означает военную мощь, экономическую устойчивость и, в целом, в общество, способное противостоять потрясениям, которые не обязательно носят военный характер", - заявил Джоанэ в Румынии.
Он также прокомментировал информацию о том, что в Румынии намерены увеличить количество военных в армии. "Я знаю, что даже дома (в Румынии - ред.) идет достаточно широкий разговор о том, что говорят наши военные руководители и что говорим мы, политические лидеры. Давайте будем предельно ясны: нашим военачальникам платят, и их работа — подготовиться к худшему возможному сценарию. Наша обязанность как политических лидеров не допустить подобных сценариев", – отметил Джоанэ.
Ранее в Минобороны Румынии сообщили, что численность армии сократилась с 320 тысяч человек до 80 тысяч. Румыния отказалась от обязательной воинской службы в 2007 году.
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