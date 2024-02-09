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Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:35 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/nato-1926297084.html
Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин
Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин
Страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, умные люди прекрасно понимают, что это фейк, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:35
2024-02-09T02:35
россия
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, умные люди прекрасно понимают, что это фейк, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. В ходе интервью Карлсон поинтересовался мнением Путина о том, обеспокоены ли в НАТО, что украинский конфликт может перерасти в глобальную войну или даже в ядерный конфликт. "Во всяком случае, они говорят об этом, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза", - ответил Путин.
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россия, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин

Путин: страны НАТО пытаются запугать свое население мнимой российской угрозой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, умные люди прекрасно понимают, что это фейк, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
В ходе интервью Карлсон поинтересовался мнением Путина о том, обеспокоены ли в НАТО, что украинский конфликт может перерасти в глобальную войну или даже в ядерный конфликт.
"Во всяком случае, они говорят об этом, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза", - ответил Путин.
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РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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