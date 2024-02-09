https://ria.ru/20240209/nato-1926297084.html

Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин

Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Страны НАТО стараются запугать граждан "российской угрозой", заявил Путин

Страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, умные люди прекрасно понимают, что это фейк, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:35

2024-02-09T02:35

2024-02-09T02:35

россия

владимир путин

такер карлсон

нато

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, умные люди прекрасно понимают, что это фейк, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. В ходе интервью Карлсон поинтересовался мнением Путина о том, обеспокоены ли в НАТО, что украинский конфликт может перерасти в глобальную войну или даже в ядерный конфликт. "Во всяком случае, они говорят об этом, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди - не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди - прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html

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Дарья Буймова

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