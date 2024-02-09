https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html

Путин объяснил, в каком случае Россия вступила бы в НАТО

Путин объяснил, в каком случае Россия вступила бы в НАТО - РИА Новости, 09.02.2024

Путин объяснил, в каком случае Россия вступила бы в НАТО

Если бы Россия получила согласие на свое предложение вступить в НАТО и увидела искреннюю заинтересованность партнеров, начался бы процесс сближения, и... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:22

2024-02-09T02:22

2024-02-09T02:58

в мире

россия

нато

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Если бы Россия получила согласие на свое предложение вступить в НАТО и увидела искреннюю заинтересованность партнеров, начался бы процесс сближения, и присоединение к альянсу могло бы состояться, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.На пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин вспоминал, как однажды высказывал предложения о вступлении РФ в НАТО, но там отказались. Российский лидер выразил мнение, что причиной этого были геополитические интересы коллективного Запада и его надменное отношение к другим. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин уточнял, что поднимал этот вопрос на встрече с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном."Если бы он сказал "да", начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнёров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо", - сказал Путин в ответ на вопрос, присоединилась ли бы Россия к НАТО, если бы получила утвердительный ответ.На вопрос, был ли Путин искренним, задавая этот вопрос, президент ответил, что был искренним "в своём желании выяснить позицию руководства" США."Я задал вопрос: возможно это или нет? И получил ответ: нет", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20240209/putin-1926294009.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html

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в мире, россия, нато, интервью владимира путина такеру карлсону