https://ria.ru/20240209/nato-1926292893.html

Клинтон называл вступление России в НАТО возможным, сообщил Путин

Клинтон называл вступление России в НАТО возможным, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Клинтон называл вступление России в НАТО возможным, сообщил Путин

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон сначала называл потенциальную возможность вступления России в НАТО интересной идеей РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:10

2024-02-09T02:10

2024-02-09T04:29

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон сначала называл потенциальную возможность вступления России в НАТО интересной идеей и говорил, что думает, что это возможно, но после разговора со своей командой сказал, что сейчас это невозможно."Я стал президентом в 2000 году. Думал: ладно, всё, югославская тема прошла, надо попробовать восстановить отношения, всё-таки открыть вот эту дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить, на встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном – вот здесь рядышком, в соседнем помещении – я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."Можете спросить у него, я думаю, он наше интервью услышит – подтвердит. Я бы никогда не стал ничего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240209/nato-1926301373.html

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Путин о разговоре с Клинтоном по поводу вступления России в НАТО Путин о разговоре с Клинтоном по поводу вступления России в НАТО 2024-02-09T02:10 true PT1M41S

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