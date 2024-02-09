https://ria.ru/20240209/narod-1926505716.html

Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом

Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом - РИА Новости, 09.02.2024

Глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что западные элиты уже 10 лет пытаются разъединить наших людей, но украинцы и русские РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T21:21

2024-02-09T21:21

2024-02-09T21:21

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что западные элиты уже 10 лет пытаются разъединить наших людей, но украинцы и русские являются одним народом, как бы Запад ни пытался убедить в обратном. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны. По словам Ганчева, боевые действия на Украине начались еще в 2014 году, когда людей начали стравливать друг с другом, западные элиты пытались разъединить народ и в какой-то мере у них это получилось. "То, что мы сегодня наблюдаем, в определенной степени можно назвать гражданской войной. Но люди не поменялись. Мы по-прежнему один народ. Как бы там Запад ни пытался убедить украинцев в обратном, рано или поздно все станет на свои места. Людей запутали, задурили голову, и нужно время, чтобы, так скажем, "вернуть их в сознание". Но это произойдет", - сообщил РИА Новости Ганчев.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

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харьковская область, россия, украина, такер карлсон, владимир путин, в мире