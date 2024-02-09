https://ria.ru/20240209/msp-1926409096.html

МСП получит через регбанки более 11 млрд руб под "зонтичные" поручительства

МСП получит через регбанки более 11 млрд руб под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 09.02.2024

МСП получит через регбанки более 11 млрд руб под "зонтичные" поручительства

Микро-, малый и средний бизнес в 2024 году сможет получить кредиты в региональных опорных банках и банках с базовой лицензией при помощи "зонтичных"... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:54

2024-02-09T13:54

2024-02-09T13:54

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Микро-, малый и средний бизнес в 2024 году сможет получить кредиты в региональных опорных банках и банках с базовой лицензией при помощи "зонтичных" поручительств на общую сумму более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "<…> Для того, чтобы расширить доступ к финансированию, мы работаем как с представленными по всей стране крупными банками, так и с региональными, в которых обслуживается малый и средний бизнес одного или нескольких субъектов России", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Лимит "зонтичных" поручительств распределен на 14 региональных банков-партнеров. В этом году список пополнился двумя новыми банками. Ранее Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя.

https://ria.ru/20240208/dolgi-1926025075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, севастополь, республика крым, андрей белоусов, александр исаевич