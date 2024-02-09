Рейтинг@Mail.ru
МСП получит через регбанки более 11 млрд руб под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
13:54 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/msp-1926409096.html
МСП получит через регбанки более 11 млрд руб под "зонтичные" поручительства
МСП получит через регбанки более 11 млрд руб под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 09.02.2024
МСП получит через регбанки более 11 млрд руб под "зонтичные" поручительства
Микро-, малый и средний бизнес в 2024 году сможет получить кредиты в региональных опорных банках и банках с базовой лицензией при помощи "зонтичных"... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:54
2024-02-09T13:54
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
севастополь
республика крым
андрей белоусов
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926413004_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_3be24b91c34956a585d27c79427106d2.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Микро-, малый и средний бизнес в 2024 году сможет получить кредиты в региональных опорных банках и банках с базовой лицензией при помощи "зонтичных" поручительств на общую сумму более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "&lt;…&gt; Для того, чтобы расширить доступ к финансированию, мы работаем как с представленными по всей стране крупными банками, так и с региональными, в которых обслуживается малый и средний бизнес одного или нескольких субъектов России", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Лимит "зонтичных" поручительств распределен на 14 региональных банков-партнеров. В этом году список пополнился двумя новыми банками. Ранее Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя.
https://ria.ru/20240208/dolgi-1926025075.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926413004_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_712585ff56fe5cd950ee5caeff1a3507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, севастополь, республика крым, андрей белоусов, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Севастополь, Республика Крым, Андрей Белоусов, Александр Исаевич

МСП получит через регбанки более 11 млрд руб под "зонтичные" поручительства

© iStock.com / miodrag ignjatovicМужчина разговаривает с консультантом в банке
Мужчина разговаривает с консультантом в банке - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© iStock.com / miodrag ignjatovic
Мужчина разговаривает с консультантом в банке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Микро-, малый и средний бизнес в 2024 году сможет получить кредиты в региональных опорных банках и банках с базовой лицензией при помощи "зонтичных" поручительств на общую сумму более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
КМСП помогла вернуть бизнесу почти 3 млрд рублей долгов за товары и услуги
8 февраля, 10:00
"<…> Для того, чтобы расширить доступ к финансированию, мы работаем как с представленными по всей стране крупными банками, так и с региональными, в которых обслуживается малый и средний бизнес одного или нескольких субъектов России", – отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Лимит "зонтичных" поручительств распределен на 14 региональных банков-партнеров. В этом году список пополнился двумя новыми банками.
Ранее Корпорация МСП предоставила специальный лимит "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПСевастопольРеспублика КрымАндрей БелоусовАлександр Исаевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала