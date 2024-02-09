https://ria.ru/20240209/moskva-1926408085.html

Освобожденные российские военные прибыли в Москву на реабилитацию

Освобожденные российские военные прибыли в Москву на реабилитацию - РИА Новости, 09.02.2024

Освобожденные российские военные прибыли в Москву на реабилитацию

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, прибыли в Москву на лечение и реабилитацию, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:24

2024-02-09T13:24

2024-02-09T13:46

специальная военная операция на украине

россия

москва

воздушно-космические силы россии

ил-76

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, прибыли в Москву на лечение и реабилитацию, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в публикации. На опубликованных Минобороны кадрах военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился на аэродром, из него вышли российские бойцы, после чего они пересели в автобусы."Я, конечно, очень рад, что меня не забыли, что Родина меня не забыла. Я пробыл в плену не так долго, как говорится, всей России благодарен, что меня не забывают!" — сказал один из вернувшихся из плена солдат.Предыдущий обмен состоялся 31 января. Тогда министерство обороны сообщило об освобождении 195 военнослужащих.

https://ria.ru/20240125/plennye-1923392153.html

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россия, москва, воздушно-космические силы россии, ил-76