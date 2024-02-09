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Освобожденные российские военные прибыли в Москву на реабилитацию - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 09.02.2024 (обновлено: 13:46 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/moskva-1926408085.html
Освобожденные российские военные прибыли в Москву на реабилитацию
Освобожденные российские военные прибыли в Москву на реабилитацию - РИА Новости, 09.02.2024
Освобожденные российские военные прибыли в Москву на реабилитацию
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, прибыли в Москву на лечение и реабилитацию, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:24
2024-02-09T13:46
специальная военная операция на украине
россия
москва
воздушно-космические силы россии
ил-76
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, прибыли в Москву на лечение и реабилитацию, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в публикации. На опубликованных Минобороны кадрах военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился на аэродром, из него вышли российские бойцы, после чего они пересели в автобусы."Я, конечно, очень рад, что меня не забыли, что Родина меня не забыла. Я пробыл в плену не так долго, как говорится, всей России благодарен, что меня не забывают!" — сказал один из вернувшихся из плена солдат.Предыдущий обмен состоялся 31 января. Тогда министерство обороны сообщило об освобождении 195 военнослужащих.
https://ria.ru/20240125/plennye-1923392153.html
https://ria.ru/20240124/peregovory-1923314991.html
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россия, москва, воздушно-космические силы россии, ил-76
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Воздушно-космические силы России, Ил-76
Освобожденные российские военные прибыли в Москву на реабилитацию

Освобожденных из плена российских военных доставили в Москву для реабилитации

© РИА Новости / Кирилл БрагаРаненый военнослужащий — участник спецоперации проходит реабилитацию
Раненый военнослужащий — участник спецоперации проходит реабилитацию - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Раненый военнослужащий — участник спецоперации проходит реабилитацию. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, прибыли в Москву на лечение и реабилитацию, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«
"Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в публикации.

Накануне ведомство рассказало, что из украинского плена вернули 100 российских военнослужащих. Взамен Киеву передали такое же количество пленных.

На опубликованных Минобороны кадрах военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился на аэродром, из него вышли российские бойцы, после чего они пересели в автобусы.
Андрей Картаполов
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"Я, конечно, очень рад, что меня не забыли, что Родина меня не забыла. Я пробыл в плену не так долго, как говорится, всей России благодарен, что меня не забывают!" — сказал один из вернувшихся из плена солдат.
Предыдущий обмен состоялся 31 января. Тогда министерство обороны сообщило об освобождении 195 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВоздушно-космические силы РоссииИл-76
 
 
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