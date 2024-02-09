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СБУ заподозрила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации - РИА Новости, 09.02.2024
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Религия
 
21:20 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/monakh-1926505479.html
СБУ заподозрила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации
СБУ заподозрила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации - РИА Новости, 09.02.2024
СБУ заподозрила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение архидиакону Киево-Печерской лавры Павлу (Музычуку), активно защищающего в судах права монастыря, в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T21:20
2024-02-09T21:20
религия
украина
киев
россия
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение архидиакону Киево-Печерской лавры Павлу (Музычуку), активно защищающего в судах права монастыря, в поддержке российской специальной военной операции, сообщил в пятницу адвокат лавры Никита Чекман. Ранее в пятницу Чекман сообщал, что СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах в свою очередь уточнило, что СБУ пришла к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству". По словам Чекмана, позже архидиакона Музычука после обысков увезли на допрос. "Адвокатами центра правовой защиты оказывается правовая помощь иеродиакону Павлу (Музычуку), обыск в келье которого сегодня был проведен работниками СБУ. Ему было предъявлено подозрение по части 1 статьи 436-2 уголовного кодекса Украины, якобы "оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации", - написал Чекман в своем Telegram-канале. Он отметил, что отец Павел является активным участником защиты прав монастыря и является одним из участников судебных процессов против незаконного лишения права пользования храмами Киево-Печерской лавры и выселения монахов. По его данным, сторона обвинения обратилась в Соломенский районный суд города Киева с ходатайством о применении меры пресечения в отношении монаха в виде залога в 500 тысяч гривен (более 13 тысяч долларов). Дата и время рассмотрения ходатайства пока что не известны, резюмировал адвокат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240209/orden-1926472354.html
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украина, киев, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
СБУ заподозрила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации

Чекман: СБУ заподозрила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке российской СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение архидиакону Киево-Печерской лавры Павлу (Музычуку), активно защищающего в судах права монастыря, в поддержке российской специальной военной операции, сообщил в пятницу адвокат лавры Никита Чекман.
Ранее в пятницу Чекман сообщал, что СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах в свою очередь уточнило, что СБУ пришла к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству". По словам Чекмана, позже архидиакона Музычука после обысков увезли на допрос.
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"Адвокатами центра правовой защиты оказывается правовая помощь иеродиакону Павлу (Музычуку), обыск в келье которого сегодня был проведен работниками СБУ. Ему было предъявлено подозрение по части 1 статьи 436-2 уголовного кодекса Украины, якобы "оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отец Павел является активным участником защиты прав монастыря и является одним из участников судебных процессов против незаконного лишения права пользования храмами Киево-Печерской лавры и выселения монахов. По его данным, сторона обвинения обратилась в Соломенский районный суд города Киева с ходатайством о применении меры пресечения в отношении монаха в виде залога в 500 тысяч гривен (более 13 тысяч долларов). Дата и время рассмотрения ходатайства пока что не известны, резюмировал адвокат.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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