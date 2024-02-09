СБУ заподозрила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации
Чекман: СБУ заподозрила монаха Киево-Печерской лавры в поддержке российской СВО
Распятие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение архидиакону Киево-Печерской лавры Павлу (Музычуку), активно защищающего в судах права монастыря, в поддержке российской специальной военной операции, сообщил в пятницу адвокат лавры Никита Чекман.
Ранее в пятницу Чекман сообщал, что СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах в свою очередь уточнило, что СБУ пришла к священнослужителю, который якобы связан с акциями протеста во время "возвращения имущества лавры государству". По словам Чекмана, позже архидиакона Музычука после обысков увезли на допрос.
"Адвокатами центра правовой защиты оказывается правовая помощь иеродиакону Павлу (Музычуку), обыск в келье которого сегодня был проведен работниками СБУ. Ему было предъявлено подозрение по части 1 статьи 436-2 уголовного кодекса Украины, якобы "оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Он отметил, что отец Павел является активным участником защиты прав монастыря и является одним из участников судебных процессов против незаконного лишения права пользования храмами Киево-Печерской лавры и выселения монахов. По его данным, сторона обвинения обратилась в Соломенский районный суд города Киева с ходатайством о применении меры пресечения в отношении монаха в виде залога в 500 тысяч гривен (более 13 тысяч долларов). Дата и время рассмотрения ходатайства пока что не известны, резюмировал адвокат.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".