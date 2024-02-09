Молдавия начала первый технический этап присоединения к Евросоюзу
Вице-премьер Герасимова: Молдавия начала технический этап присоединения к ЕС
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Молдавия начала технический этап присоединения к Евросоюзу, заявила в пятницу вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова.
Молдавии объявили, что будет создан еще один государственный институт – Бюро по европейской интеграции, которое будет заниматься переговорами по вступлению страны в Евросоюз. Ведомство возглавила бывший госсекретарь МИД Кристина Герасимова.
"Седьмого февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны. Этот этап представляет собой первый практический шаг в реализации исторического решения Европейского Совета от декабря - оценку национального законодательства в сравнении с законодательством ЕС", - заявила Герасимова на брифинге по итогам ее первого визита в ЕС.
По ее словам, это длительный процесс, требующий усилий и специализированной экспертизы в разных областях.
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"Двадцать первого – двадцать второго февраля мы возвращаемся в Брюссель для первого анализа законодательства ЕС в области юстиции и основных прав. Первая глава, с которой мы начинаем оценку, - это юстиция. Здесь начинаются и заканчиваются переговоры о присоединении", - заявила вице-премьер.
Герасимова пояснила, что от успехов Молдавии в области юстиции зависит скорость сближения с ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.