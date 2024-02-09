https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html

Молдавия начала первый технический этап присоединения к Евросоюзу

Молдавия начала первый технический этап присоединения к Евросоюзу - РИА Новости, 09.02.2024

Молдавия начала первый технический этап присоединения к Евросоюзу

Молдавия начала технический этап присоединения к Евросоюзу, заявила в пятницу вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:17

2024-02-09T15:17

2024-02-09T15:17

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молдавия

брюссель

украина

евросоюз

европейский совет

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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Молдавия начала технический этап присоединения к Евросоюзу, заявила в пятницу вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. Молдавии объявили, что будет создан еще один государственный институт – Бюро по европейской интеграции, которое будет заниматься переговорами по вступлению страны в Евросоюз. Ведомство возглавила бывший госсекретарь МИД Кристина Герасимова. "Седьмого февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны. Этот этап представляет собой первый практический шаг в реализации исторического решения Европейского Совета от декабря - оценку национального законодательства в сравнении с законодательством ЕС", - заявила Герасимова на брифинге по итогам ее первого визита в ЕС. По ее словам, это длительный процесс, требующий усилий и специализированной экспертизы в разных областях. "Двадцать первого – двадцать второго февраля мы возвращаемся в Брюссель для первого анализа законодательства ЕС в области юстиции и основных прав. Первая глава, с которой мы начинаем оценку, - это юстиция. Здесь начинаются и заканчиваются переговоры о присоединении", - заявила вице-премьер. Герасимова пояснила, что от успехов Молдавии в области юстиции зависит скорость сближения с ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240107/moldaviya-1920039399.html

https://ria.ru/20231217/moldavia-1916354692.html

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в мире, молдавия, брюссель, украина, евросоюз, европейский совет