https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926428742.html
Додон призвал жителей Молдавии не участвовать в референдуме о членстве в ЕС
Додон призвал жителей Молдавии не участвовать в референдуме о членстве в ЕС - РИА Новости, 09.02.2024
Додон призвал жителей Молдавии не участвовать в референдуме о членстве в ЕС
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале призвал жителей страны бойкотировать референдум по вступлению в ЕС, чтобы он провалился из-за низкой... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:47
2024-02-09T14:47
2024-02-09T14:47
в мире
молдавия
игорь додон
евросоюз
майя санду
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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале призвал жителей страны бойкотировать референдум по вступлению в ЕС, чтобы он провалился из-за низкой явки. Президент Молдавии Майя Санду ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. Власти Молдавии не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Седьмого декабря Санду объявила о начале консультаций с партиями по вопросу организации референдума. "Этот референдум — попытка еще раз ввести в заблуждение наших сограждан, чтобы они забыли о проблемах, созданных Майей Санду и так называемыми "хорошими людьми" в "хорошие времена". Мы призываем не участвовать в этом политическом мероприятии Майи Санду, потому что в противном случае будет обеспечена явка, при которой Санду нарисует любой, нужный ей результат", - написал Додон. Он считает, что люди должны проголосовать на выборах президента, но при этом не брать бюллетень для участия в референдуме. Согласно конституции, минимальный порог явки на референдумах составляет всего треть от общего числа избирателей. Если на референдум придут всего 33% избирателей, то это уже обеспечит его признание, хотя бы половина из них должна поддержать вступление в ЕС. Фактически, конституция может быть изменена голосами всего 16,5% от общего числа избирателей. Несмотря на критику власти Санду, возглавляемая Додоном Партия социалистов создавала коалиции с ее партией в ряде районов по итогам прошедших в ноябре местных выборов. В ответ на это политисполком партии потребовал от своих коллег в местных администрациях, поддержавших сторонников Санду, отказаться от мандатов. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240203/moldaviya-1925176590.html
https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, евросоюз, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Евросоюз, Майя Санду
Додон призвал жителей Молдавии не участвовать в референдуме о членстве в ЕС
Додон призвал добиться провала референдума о членстве Молдавии в ЕС из-за явки
КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале
призвал жителей страны бойкотировать референдум по вступлению в ЕС, чтобы он провалился из-за низкой явки.
Президент Молдавии Майя Санду
ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. Власти Молдавии не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Седьмого декабря Санду объявила о начале консультаций с партиями по вопросу организации референдума.
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"Этот референдум — попытка еще раз ввести в заблуждение наших сограждан, чтобы они забыли о проблемах, созданных Майей Санду и так называемыми "хорошими людьми" в "хорошие времена". Мы призываем не участвовать в этом политическом мероприятии Майи Санду, потому что в противном случае будет обеспечена явка, при которой Санду нарисует любой, нужный ей результат", - написал Додон. Он считает, что люди должны проголосовать на выборах президента, но при этом не брать бюллетень для участия в референдуме.
Согласно конституции, минимальный порог явки на референдумах составляет всего треть от общего числа избирателей. Если на референдум придут всего 33% избирателей, то это уже обеспечит его признание, хотя бы половина из них должна поддержать вступление в ЕС. Фактически, конституция может быть изменена голосами всего 16,5% от общего числа избирателей.
Несмотря на критику власти Санду, возглавляемая Додоном Партия социалистов создавала коалиции с ее партией в ряде районов по итогам прошедших в ноябре местных выборов. В ответ на это политисполком партии потребовал от своих коллег в местных администрациях, поддержавших сторонников Санду, отказаться от мандатов.
Шор назвал вступление в ЕАЭС единственным спасением для Молдавии
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной
и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев
и Кишинев
в их противостоянии с Москвой
.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель
. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония
- кандидат с 2005 года, Черногория
- с 2010 года, Сербия
- с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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