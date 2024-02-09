https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926420876.html
Полиция рассказала о расследовании поджога центра НАТО в Кишиневе
Полиция рассказала о расследовании поджога центра НАТО в Кишиневе - РИА Новости, 09.02.2024
Полиция рассказала о расследовании поджога центра НАТО в Кишиневе
Полиция Молдавии рассматривает версию умышленного поджога информационного центра НАТО в Кишиневе, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:15
2024-02-09T14:15
2024-02-09T14:30
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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Полиция Молдавии рассматривает версию умышленного поджога информационного центра НАТО в Кишиневе, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Пресс-офицер Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу сообщила в четверг РИА Новости, что неизвестные в Кишиневе подожгли две двери информационного центра НАТО. "В контексте пожара, произошедшего вчера вечером в Центре информации и документации НАТО в Молдавии, уточняем, что полиция рассматривает версию умышленного поджога. На данный момент все необходимые обстоятельства устанавливаются в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении полиции. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, который был открыт в 2006 году. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924403173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, НАТО
Полиция рассказала о расследовании поджога центра НАТО в Кишиневе
Молдавская полиция считает, что центр НАТО в Кишиневе могли поджечь умышленно