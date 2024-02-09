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В Мадриде прошел митинг железнодорожников, требующих сократить рабочие часы - РИА Новости, 09.02.2024
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17:17 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/miting-1926469827.html
В Мадриде прошел митинг железнодорожников, требующих сократить рабочие часы
В Мадриде прошел митинг железнодорожников, требующих сократить рабочие часы - РИА Новости, 09.02.2024
В Мадриде прошел митинг железнодорожников, требующих сократить рабочие часы
Испанские железнодорожники провели акцию протеста напротив центрального вокзала Аточа в Мадриде с требованием ввести 35-часовую рабочую неделю, передает в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:17
2024-02-09T17:17
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МАДРИД, 9 фев — РИА Новости. Испанские железнодорожники провели акцию протеста напротив центрального вокзала Аточа в Мадриде с требованием ввести 35-часовую рабочую неделю, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. К 23-часовой забастовке, которая была созвана конфедерацией профсоюзов рабочих комиссий Испании (CCOO), а также профсоюзом железнодорожного движения (SCF), присоединилось более сотни железнодорожников. В результате этого национальная сеть железных дорог Испании (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles — Renfe) была вынуждена отменить около 310 высокоскоростных поездов, а также поездов среднего и дальнего следования. Ключевым требованием протестующих является разблокировка соглашения о введении 35-часовой рабочей недели для сотрудников испанской государственной компании, управляющей железнодорожной инфраструктурой, Adif. Кроме того, железнодорожники требуют установить "равную оплату за равный труд" всех сотрудников Renfe посредством ликвидации различных категорий контрактов. "Наш рабочий совет договорился об этом с компанией еще в прошлом году. Однако министерство транспорта Испании заморозило это решение из-за увеличения расходов. Подобные ситуации ставят под сомнение результативность ведения коллективных переговоров, которые являются нашим фундаментальным правом. Мы всего лишь требуем исполнения взятых на себя обязательств", — сказала представительница CCOO, Патрисия Лаудер. На фоне этого на центральном вокзале испанской столицы образовались большие толпы пассажиров, ожидающих поезда ближнего следования, которые хоть и официально не были отменены, но все же следуют с большими задержками. Помимо этой акции протеста железнодорожники собираются частично остановить свои работы 12, 19 и 26 февраля с 10:00 до 12:00, а также 13, 20 и 27 февраля с 01:00 до 03:00. По этой причине Renfe вновь придется отменить ряд поездов. Ввиду этих обстоятельств компания предложила пострадавшим пассажирам, по возможности, поменять билеты на другие поезда, которые остались в расписании. Если пассажиры не захотят совершать поездку, они смогут бесплатно отменить или поменять свой билет на другую дату.
https://ria.ru/20240209/rim-1926455963.html
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в мире, испания, мадрид
В мире, Испания, Мадрид
В Мадриде прошел митинг железнодорожников, требующих сократить рабочие часы

В Мадриде прошел митинг железнодорожников, требующих сократить рабочую неделю

© Фото : Mossos d'EsquadraПолицейские в Испании
Полицейские в Испании - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Mossos d'Esquadra
Полицейские в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 9 фев — РИА Новости. Испанские железнодорожники провели акцию протеста напротив центрального вокзала Аточа в Мадриде с требованием ввести 35-часовую рабочую неделю, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
К 23-часовой забастовке, которая была созвана конфедерацией профсоюзов рабочих комиссий Испании (CCOO), а также профсоюзом железнодорожного движения (SCF), присоединилось более сотни железнодорожников. В результате этого национальная сеть железных дорог Испании (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles — Renfe) была вынуждена отменить около 310 высокоскоростных поездов, а также поездов среднего и дальнего следования.
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Ключевым требованием протестующих является разблокировка соглашения о введении 35-часовой рабочей недели для сотрудников испанской государственной компании, управляющей железнодорожной инфраструктурой, Adif. Кроме того, железнодорожники требуют установить "равную оплату за равный труд" всех сотрудников Renfe посредством ликвидации различных категорий контрактов.
"Наш рабочий совет договорился об этом с компанией еще в прошлом году. Однако министерство транспорта Испании заморозило это решение из-за увеличения расходов. Подобные ситуации ставят под сомнение результативность ведения коллективных переговоров, которые являются нашим фундаментальным правом. Мы всего лишь требуем исполнения взятых на себя обязательств", — сказала представительница CCOO, Патрисия Лаудер.
На фоне этого на центральном вокзале испанской столицы образовались большие толпы пассажиров, ожидающих поезда ближнего следования, которые хоть и официально не были отменены, но все же следуют с большими задержками.
Помимо этой акции протеста железнодорожники собираются частично остановить свои работы 12, 19 и 26 февраля с 10:00 до 12:00, а также 13, 20 и 27 февраля с 01:00 до 03:00. По этой причине Renfe вновь придется отменить ряд поездов.
Ввиду этих обстоятельств компания предложила пострадавшим пассажирам, по возможности, поменять билеты на другие поезда, которые остались в расписании. Если пассажиры не захотят совершать поездку, они смогут бесплатно отменить или поменять свой билет на другую дату.
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