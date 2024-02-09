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"Мираторг" рассчитывает на старт поставок свинины в Китай - РИА Новости, 09.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:28 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/miratorg-1926486317.html
"Мираторг" рассчитывает на старт поставок свинины в Китай
"Мираторг" рассчитывает на старт поставок свинины в Китай - РИА Новости, 09.02.2024
"Мираторг" рассчитывает на старт поставок свинины в Китай
Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", рассчитывает с марта на старт поставок свинины в Китай, сообщил президент холдинга Виктор... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:28
2024-02-09T18:28
выставка-форум "россия"
россия
китай
пекин
виктор линник
сергей данкверт
мираторг
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", рассчитывает с марта на старт поставок свинины в Китай, сообщил президент холдинга Виктор Линник в рамках дня сельского хозяйства на международной выставке-форуме "Россия" в пятницу. "Надеюсь, что нас зарегистрируют после китайского нового года и где-нибудь через месяц мы начнем свои поставки", - сообщил Линник. Он заметил, что требования Китая по безопасности ввозимой продукции настолько высокие, что сейчас рассматриваются порядка семи предприятий, "которые способны выполнить требования наших китайских партнеров, так что массовых поставок свинины не будет". Россия в 2024 году может возобновить поставки свинины в Китай после перерыва почти в 16 лет: сами ограничения были введены в 2008 году на фоне распространения в РФ африканской чумы свиней. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, а в конце декабря – утвержден ветеринарный сертификат. Поставки могут начаться в ближайшие два месяца, сообщал в конце декабря руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.
https://ria.ru/20240209/miratorg-1926456358.html
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россия, китай, пекин, виктор линник, сергей данкверт, мираторг, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Выставка-форум "Россия", Россия, Китай, Пекин, Виктор Линник, Сергей Данкверт, Мираторг, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
"Мираторг" рассчитывает на старт поставок свинины в Китай

"Мираторг" рассчитывает с марта на старт поставок свинины в Китай

© РИА Новости / Юлия Чичерина "Мираторг"
Мираторг - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Юлия Чичерина
"Мираторг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", рассчитывает с марта на старт поставок свинины в Китай, сообщил президент холдинга Виктор Линник в рамках дня сельского хозяйства на международной выставке-форуме "Россия" в пятницу.
"Надеюсь, что нас зарегистрируют после китайского нового года и где-нибудь через месяц мы начнем свои поставки", - сообщил Линник.
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Он заметил, что требования Китая по безопасности ввозимой продукции настолько высокие, что сейчас рассматриваются порядка семи предприятий, "которые способны выполнить требования наших китайских партнеров, так что массовых поставок свинины не будет".
Россия в 2024 году может возобновить поставки свинины в Китай после перерыва почти в 16 лет: сами ограничения были введены в 2008 году на фоне распространения в РФ африканской чумы свиней. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, а в конце декабря – утвержден ветеринарный сертификат. Поставки могут начаться в ближайшие два месяца, сообщал в конце декабря руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.
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Выставка-форум "Россия"РоссияКитайПекинВиктор ЛинникСергей ДанквертМираторгФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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