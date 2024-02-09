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В Молдавии неизвестные демонтировали мемориал советским солдатам
В Молдавии неизвестные демонтировали мемориал советским солдатам - РИА Новости, 09.02.2024
В Молдавии неизвестные демонтировали мемориал советским солдатам
Неизвестные демонтировали памятник с братской могилы воинов-освободителей в Сынжерейском районе Молдавии, сообщил в пятницу глава Национального оргкомитета... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:08
2024-02-09T15:08
2024-02-09T15:19
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КИШИНЕВ, 9 фев - РИА Новости. Неизвестные демонтировали памятник с братской могилы воинов-освободителей в Сынжерейском районе Молдавии, сообщил в пятницу глава Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. "Мемориальный комплекс - братская могила (воинское захоронение) и памятник не вернувшимся с фронта землякам в селе Старые Биличены Сынжерейского района. Несколько лет назад в результате кражи исчезла левая скульптура солдата в каске, а теперь (пока не известно, когда и кем) демонтирована фигура воина в пилотке. Направляем заявление в Генеральную прокуратуру", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, подобным образом в Молдавии уничтожается память о героях Великой Отечественной войны. "Кстати, а уполномоченный орган по защите военно-исторического наследия - Агентство военной науки и памяти - в курсе того, что в стране стало на один памятник меньше? Что-то мне подсказывает, что именно про этот памятник там точно знали. Будем уточнять", - добавил Петрович. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
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В Молдавии неизвестные демонтировали мемориал советским солдатам
В Молдавии неизвестные демонтировали памятник с братской могилы советских солдат