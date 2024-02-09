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Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия" - РИА Новости, 09.02.2024
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15:17 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/mediabank-1926438928.html
Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия"
Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия" - РИА Новости, 09.02.2024
Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия"
Международной выставки-форума "Россия" количество скачиваний снимков превысило 100 тыс. Агентство РИА Новости выступает ее официальным фотохост-агентством,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:17
2024-02-09T15:17
новости агентства
россия
выставка-форум "россия"
риа новости
фотография
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. С момента создания Медиабанка Международной выставки-форума "Россия" количество скачиваний снимков превысило 100 тыс. Агентство РИА Новости выступает ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку с возможностью свободного скачивания фотографий.Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники.РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.
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россия
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости агентства, россия, выставка-форум "россия", риа новости, фотография
Новости агентства, Россия, Выставка-форум "Россия", РИА Новости, Фотография

Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. С момента создания Медиабанка Международной выставки-форума "Россия" количество скачиваний снимков превысило 100 тыс. Агентство РИА Новости выступает ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.
Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку с возможностью свободного скачивания фотографий.
РИА Новости запускает проект о малом и среднем предпринимательстве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
РИА Новости запускает проект о малом и среднем предпринимательстве
6 февраля, 10:55
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники.
РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.
 
Новости агентстваРоссияВыставка-форум "Россия"РИА НовостиФотография
 
 
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