https://ria.ru/20240209/mediabank-1926438928.html
Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия"
Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия" - РИА Новости, 09.02.2024
Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия"
Международной выставки-форума "Россия" количество скачиваний снимков превысило 100 тыс. Агентство РИА Новости выступает ее официальным фотохост-агентством,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:17
2024-02-09T15:17
2024-02-09T15:17
новости агентства
россия
выставка-форум "россия"
риа новости
фотография
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926437810_0:56:3440:1991_1920x0_80_0_0_acfa5f20d7c18ccc9327a03c153eb6bf.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. С момента создания Медиабанка Международной выставки-форума "Россия" количество скачиваний снимков превысило 100 тыс. Агентство РИА Новости выступает ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку с возможностью свободного скачивания фотографий.Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники.РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20240206/proekt-1925621643.html
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РИА Новости
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926437810_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_f4af9e9b9e07ce8f609b5305573782c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, выставка-форум "россия", риа новости, фотография
Новости агентства, Россия, Выставка-форум "Россия", РИА Новости, Фотография
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. С момента создания Медиабанка Международной выставки-форума "Россия" количество скачиваний снимков превысило 100 тыс. Агентство РИА Новости выступает ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.
Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку
с возможностью свободного скачивания фотографий.
РИА Новости запускает проект о малом и среднем предпринимательстве
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники.
РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ
и в спецразделе на сайте ria.ru.