https://ria.ru/20240209/mediabank-1926438928.html

Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия"

Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия" - РИА Новости, 09.02.2024

Более 100 000 фотографий скачали из Медиабанка выставки "Россия"

Международной выставки-форума "Россия" количество скачиваний снимков превысило 100 тыс. Агентство РИА Новости выступает ее официальным фотохост-агентством,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:17

2024-02-09T15:17

2024-02-09T15:17

новости агентства

россия

выставка-форум "россия"

риа новости

фотография

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926437810_0:56:3440:1991_1920x0_80_0_0_acfa5f20d7c18ccc9327a03c153eb6bf.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. С момента создания Медиабанка Международной выставки-форума "Россия" количество скачиваний снимков превысило 100 тыс. Агентство РИА Новости выступает ее официальным фотохост-агентством, осуществляя съемки и поставляя эксклюзивный контент с ключевых мероприятий.Представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к медиабанку с возможностью свободного скачивания фотографий.Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники.РИА Новости является не только официальным фотохостом, но и генеральным информационным партнером выставки-форума. В этом статусе оно обеспечивает освещение ее ключевых мероприятий, корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240206/proekt-1925621643.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, выставка-форум "россия", риа новости, фотография