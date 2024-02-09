https://ria.ru/20240209/mask-1926398649.html

Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина

Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина - РИА Новости, 09.02.2024

Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина

Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", — написал он. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:40

2024-02-09T12:40

2024-02-09T16:37

в мире

илон маск

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск согласился с заявлением президента России Владимира Путина об ошибке США с долларом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X."Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", — написал он.Так он прокомментировал заявление Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доллар является действующим или потенциальным оружием для решения политических задач, это уже очевидно всем.

https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html

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в мире, илон маск, владимир путин, россия, сша