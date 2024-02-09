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Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина - РИА Новости, 09.02.2024
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12:40 09.02.2024 (обновлено: 16:37 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/mask-1926398649.html
Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина
Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина - РИА Новости, 09.02.2024
Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина
Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", — написал он. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:40
2024-02-09T16:37
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск согласился с заявлением президента России Владимира Путина об ошибке США с долларом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X."Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", — написал он.Так он прокомментировал заявление Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доллар является действующим или потенциальным оружием для решения политических задач, это уже очевидно всем.
https://ria.ru/20240209/putin-1926377058.html
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в мире, илон маск, владимир путин, россия, сша
В мире, Илон Маск, Владимир Путин, Россия, США
Глупый шаг. Маск отреагировал на заявление Путина

Маск согласился с Путиным, назвавшим превращение доллара США в оружие ошибкой

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск согласился с заявлением президента России Владимира Путина об ошибке США с долларом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг", — написал он.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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Так он прокомментировал заявление Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доллар является действующим или потенциальным оружием для решения политических задач, это уже очевидно всем.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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