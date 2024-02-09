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Путин оценил деятельность Илона Маска - РИА Новости, 09.02.2024
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02:36 09.02.2024 (обновлено: 02:38 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/mask-1926297416.html
Путин оценил деятельность Илона Маска
Путин оценил деятельность Илона Маска - РИА Новости, 09.02.2024
Путин оценил деятельность Илона Маска
Американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием множества передовых инновационных технологий, в том числе... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:36
2024-02-09T02:38
илон маск
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием множества передовых инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, невозможно остановить в его работе, но с ним стоит договариваться, он умный человек, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Я думаю, что Маска остановить невозможно – он всё равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его", - сказал Путин.Он добавил, что "мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек"."Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам", - заключил Путин.На прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
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илон маск, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша, владимир путин, такер карлсон
Илон Маск, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин оценил деятельность Илона Маска

Путин: новаторство Маска невозможно остановить, с ним нужно договариваться

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием множества передовых инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, невозможно остановить в его работе, но с ним стоит договариваться, он умный человек, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
«
"Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Я думаю, что Маска остановить невозможно – он всё равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его", - сказал Путин.
Он добавил, что "мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек".
"Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам", - заключил Путин.
На прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
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Илон МаскИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуРоссияСШАВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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