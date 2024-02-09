https://ria.ru/20240209/mask-1926297416.html

Путин оценил деятельность Илона Маска

Путин оценил деятельность Илона Маска - РИА Новости, 09.02.2024

Путин оценил деятельность Илона Маска

Американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием множества передовых инновационных технологий, в том числе... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:36

2024-02-09T02:36

2024-02-09T02:38

илон маск

интервью владимира путина такеру карлсону

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владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием множества передовых инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, невозможно остановить в его работе, но с ним стоит договариваться, он умный человек, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Я думаю, что Маска остановить невозможно – он всё равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его", - сказал Путин.Он добавил, что "мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек"."Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам", - заключил Путин.На прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам Маска, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

https://ria.ru/20240208/otpravka-1926272790.html

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