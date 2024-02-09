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Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии
Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии - РИА Новости, 09.02.2024
Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии
Туристов из РФ любят и ждут в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Малайзии Наиль Латыпов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:09
2024-02-09T14:09
2024-02-09T14:09
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Туристов из РФ любят и ждут в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Малайзии Наиль Латыпов. "Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха. Россиян здесь любят и ждут, уже несколько лет им предоставляется безвизовый режим до 30 дней пребывания", – отметил Латыпов. По словам посла, российская дипмиссия привлекала внимание малайзийских туроператоров и властей к тому, что Малайзия пока не столь популярна у российских туристов, как соседние Индонезия или Таиланд. Это заставило малайзийскую сторону "огорчиться и задуматься", а также начать принимать усилия, чтобы установить связи с российскими туроператорами и авиакомпаниями. "За одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало свыше 100 тысяч соотечественников", – добавил глава российской дипмиссии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, малайзия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Малайзия
Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии
Посол Латыпов: за 11 месяцев 2023 года Малайзию посетили свыше 100 тысяч россиян
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Туристов из РФ любят и ждут в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Малайзии Наиль Латыпов.
"Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха. Россиян здесь любят и ждут, уже несколько лет им предоставляется безвизовый режим до 30 дней пребывания", – отметил Латыпов.
По словам посла, российская дипмиссия привлекала внимание малайзийских туроператоров и властей к тому, что Малайзия пока не столь популярна у российских туристов, как соседние Индонезия
или Таиланд
. Это заставило малайзийскую сторону "огорчиться и задуматься", а также начать принимать усилия, чтобы установить связи с российскими туроператорами и авиакомпаниями.
"За одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало свыше 100 тысяч соотечественников", – добавил глава российской дипмиссии.
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