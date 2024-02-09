https://ria.ru/20240209/malayziya-1926416774.html

Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии

Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии - РИА Новости, 09.02.2024

Посол Латыпов: российских туристов любят и ждут в Малайзии

Туристов из РФ любят и ждут в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Малайзии Наиль Латыпов. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:09

2024-02-09T14:09

2024-02-09T14:09

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

малайзия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/27/1561072761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_293691a3a1886081158a37e0d9b45dff.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Туристов из РФ любят и ждут в Малайзии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Малайзии Наиль Латыпов. "Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха. Россиян здесь любят и ждут, уже несколько лет им предоставляется безвизовый режим до 30 дней пребывания", – отметил Латыпов. По словам посла, российская дипмиссия привлекала внимание малайзийских туроператоров и властей к тому, что Малайзия пока не столь популярна у российских туристов, как соседние Индонезия или Таиланд. Это заставило малайзийскую сторону "огорчиться и задуматься", а также начать принимать усилия, чтобы установить связи с российскими туроператорами и авиакомпаниями. "За одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало свыше 100 тысяч соотечественников", – добавил глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20240125/turkmenistan-1923435070.html

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, малайзия