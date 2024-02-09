https://ria.ru/20240209/magnitometr-1926455235.html

САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины

САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины - РИА Новости, 09.02.2024

САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины

Ученые молодежной лаборатории Северного Арктического (федерального) университета совместно со специалистами "АГД Даймондс" планируют в этом году завершить... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:11

2024-02-09T16:11

2024-02-09T16:11

архангельская область

технологии

архангельская область

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926451945_0:2:800:452_1920x0_80_0_0_1313ec330582c31471357c09b61cd266.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 9 фев – РИА Новости. Ученые молодежной лаборатории Северного Арктического (федерального) университета совместно со специалистами "АГД Даймондс" планируют в этом году завершить работу над прототипом магнитометра на основе искусственно выращенных алмазов с уникальными сенсорными свойствами, что позволит в том числе проводить сверхточные измерения магнитного поля Земли, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. С высокотехнологичной разработкой познакомился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который также оценил современное оборудование, приобретенное университетом при поддержке регионального правительства. "Устройство действительно уникально: технология позволяет получать из монокристаллов сенсоры для измерения магнитного поля и электрических токов. По словам ученых, исследование свойств алмазов методом магнитного резонанса сейчас интересует передовые научные центры всего мира, и наши разработки в авангарде, а некоторые вообще не имеют аналогов", - отметил Цыбульский. Как сообщили в пресс-службе, лаборатория активно занимается созданием технологии и оборудования, которые позволяют получать из искусственно выращенных монокристаллов с уникальными характеристиками сенсоры для магнитного поля. Такую задачу ученым поставил индустриальный партнер проекта – алмазодобывающая компания "АГД Даймондс", которая также занимается геологоразведкой. "В 2023 году мы уже создали систему сквозного позиционирования, которая позволяет не просто характеризовать алмазные пластины, а выбирать нужные области этих пластин для того, чтобы они стали конечным продуктом", – пояснил заместитель первого проректора по перспективным проектам САФУ Марат Есеев, слова которого приводятся в сообщении. Первоначальные размеры искусственного алмаза, выращенного HPHT-методом, составляют примерно 4 на 5 миллиметров. Для того, чтобы понять, какая область в этой пластине может быть использована в квантовом сенсоре, ученые с точностью до нанометра оценивают геометрические размеры и шероховатости алмазных пластин. Разработку архангельских ученых можно назвать действительно инновационной, поскольку, по их словам, исследование свойств алмазов методом магнитного резонанса не проводится больше нигде в мире. "На базе этих датчиков можно создать магнитометр и измеритель тока, работающий в огромном диапазоне: от миллиампера до сотен ампер", – сказал генеральный директор АО "АГД Даймондс" Михаил Баков. Он добавил, что компания поставила для себя задачу изготовить прототипы этих устройств, что уже позволит привлекать конкретных покупателей. "В этом году совместно с САФУ можем выйти на полупромышленные партии", - пояснил Баков. В практическом плане совместная разработка САФУ и алмазодобывающей компании позволит проводить сверхточные измерения магнитного поля Земли и может применяться в самых разных отраслях, и в первую очередь для проведения геологоразведки.

https://ria.ru/20231218/soglasheniya-1916546655.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, архангельская область, александр цыбульский