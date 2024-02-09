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САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины - РИА Новости, 09.02.2024
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Архангельская область
Архангельская область
 
16:11 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/magnitometr-1926455235.html
САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины
САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины - РИА Новости, 09.02.2024
САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины
Ученые молодежной лаборатории Северного Арктического (федерального) университета совместно со специалистами "АГД Даймондс" планируют в этом году завершить... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:11
2024-02-09T16:11
архангельская область
технологии
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 фев – РИА Новости. Ученые молодежной лаборатории Северного Арктического (федерального) университета совместно со специалистами "АГД Даймондс" планируют в этом году завершить работу над прототипом магнитометра на основе искусственно выращенных алмазов с уникальными сенсорными свойствами, что позволит в том числе проводить сверхточные измерения магнитного поля Земли, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. С высокотехнологичной разработкой познакомился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который также оценил современное оборудование, приобретенное университетом при поддержке регионального правительства. "Устройство действительно уникально: технология позволяет получать из монокристаллов сенсоры для измерения магнитного поля и электрических токов. По словам ученых, исследование свойств алмазов методом магнитного резонанса сейчас интересует передовые научные центры всего мира, и наши разработки в авангарде, а некоторые вообще не имеют аналогов", - отметил Цыбульский. Как сообщили в пресс-службе, лаборатория активно занимается созданием технологии и оборудования, которые позволяют получать из искусственно выращенных монокристаллов с уникальными характеристиками сенсоры для магнитного поля. Такую задачу ученым поставил индустриальный партнер проекта – алмазодобывающая компания "АГД Даймондс", которая также занимается геологоразведкой. "В 2023 году мы уже создали систему сквозного позиционирования, которая позволяет не просто характеризовать алмазные пластины, а выбирать нужные области этих пластин для того, чтобы они стали конечным продуктом", – пояснил заместитель первого проректора по перспективным проектам САФУ Марат Есеев, слова которого приводятся в сообщении. Первоначальные размеры искусственного алмаза, выращенного HPHT-методом, составляют примерно 4 на 5 миллиметров. Для того, чтобы понять, какая область в этой пластине может быть использована в квантовом сенсоре, ученые с точностью до нанометра оценивают геометрические размеры и шероховатости алмазных пластин. Разработку архангельских ученых можно назвать действительно инновационной, поскольку, по их словам, исследование свойств алмазов методом магнитного резонанса не проводится больше нигде в мире. "На базе этих датчиков можно создать магнитометр и измеритель тока, работающий в огромном диапазоне: от миллиампера до сотен ампер", – сказал генеральный директор АО "АГД Даймондс" Михаил Баков. Он добавил, что компания поставила для себя задачу изготовить прототипы этих устройств, что уже позволит привлекать конкретных покупателей. "В этом году совместно с САФУ можем выйти на полупромышленные партии", - пояснил Баков. В практическом плане совместная разработка САФУ и алмазодобывающей компании позволит проводить сверхточные измерения магнитного поля Земли и может применяться в самых разных отраслях, и в первую очередь для проведения геологоразведки.
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технологии, архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Технологии, Архангельская область, Александр Цыбульский

САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины

© Фото : пресс-центр правительства Архангельской областиСАФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины
САФУ и АГД Даймондс создадут магнитометр на основе алмазной пластины - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-центр правительства Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 фев – РИА Новости. Ученые молодежной лаборатории Северного Арктического (федерального) университета совместно со специалистами "АГД Даймондс" планируют в этом году завершить работу над прототипом магнитометра на основе искусственно выращенных алмазов с уникальными сенсорными свойствами, что позволит в том числе проводить сверхточные измерения магнитного поля Земли, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
С высокотехнологичной разработкой познакомился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который также оценил современное оборудование, приобретенное университетом при поддержке регионального правительства.
"Устройство действительно уникально: технология позволяет получать из монокристаллов сенсоры для измерения магнитного поля и электрических токов. По словам ученых, исследование свойств алмазов методом магнитного резонанса сейчас интересует передовые научные центры всего мира, и наши разработки в авангарде, а некоторые вообще не имеют аналогов", - отметил Цыбульский.
© Фото : пресс-центр правительства Архангельской областиСАФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины
САФУ и АГД Даймондс создадут магнитометр на основе алмазной пластины - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-центр правительства Архангельской области
САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины
Как сообщили в пресс-службе, лаборатория активно занимается созданием технологии и оборудования, которые позволяют получать из искусственно выращенных монокристаллов с уникальными характеристиками сенсоры для магнитного поля. Такую задачу ученым поставил индустриальный партнер проекта – алмазодобывающая компания "АГД Даймондс", которая также занимается геологоразведкой.
"В 2023 году мы уже создали систему сквозного позиционирования, которая позволяет не просто характеризовать алмазные пластины, а выбирать нужные области этих пластин для того, чтобы они стали конечным продуктом", – пояснил заместитель первого проректора по перспективным проектам САФУ Марат Есеев, слова которого приводятся в сообщении.
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Первоначальные размеры искусственного алмаза, выращенного HPHT-методом, составляют примерно 4 на 5 миллиметров. Для того, чтобы понять, какая область в этой пластине может быть использована в квантовом сенсоре, ученые с точностью до нанометра оценивают геометрические размеры и шероховатости алмазных пластин.
Разработку архангельских ученых можно назвать действительно инновационной, поскольку, по их словам, исследование свойств алмазов методом магнитного резонанса не проводится больше нигде в мире.
© Фото : пресс-центр правительства Архангельской областиСАФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины
САФУ и АГД Даймондс создадут магнитометр на основе алмазной пластины - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-центр правительства Архангельской области
САФУ и "АГД Даймондс" создадут магнитометр на основе алмазной пластины
"На базе этих датчиков можно создать магнитометр и измеритель тока, работающий в огромном диапазоне: от миллиампера до сотен ампер", – сказал генеральный директор АО "АГД Даймондс" Михаил Баков. Он добавил, что компания поставила для себя задачу изготовить прототипы этих устройств, что уже позволит привлекать конкретных покупателей. "В этом году совместно с САФУ можем выйти на полупромышленные партии", - пояснил Баков.
В практическом плане совместная разработка САФУ и алмазодобывающей компании позволит проводить сверхточные измерения магнитного поля Земли и может применяться в самых разных отраслях, и в первую очередь для проведения геологоразведки.
 
Архангельская областьТехнологииАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
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