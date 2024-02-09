https://ria.ru/20240209/lisichansk-1926489771.html
Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29
Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29 - РИА Новости, 09.02.2024
Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29
Число жертв обстрела пекарни в Лисичанске со стороны украинских войск выросло до 29, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводятся в РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:49
2024-02-09T18:49
2024-02-09T20:08
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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ЛУГАНСК, 9 фев — РИА Новости. Число жертв обстрела пекарни в Лисичанске со стороны украинских войск выросло до 29, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводятся в Telegram-канале правительства республики."Пациент, молодой мужчина 36 лет, был в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все, чтобы его спасти", — заявила она.Уточняется, что в Луганской республиканской клинической больнице остаются еще трое пострадавших. Их состояние удалось стабилизировать. В субботу, 3 февраля, ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В числе погибших оказались беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.Позднее сообщалось, что жертвами атаки стали в том числе министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29
Число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске 3 февраля выросло до 29