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Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29 - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 09.02.2024 (обновлено: 20:08 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/lisichansk-1926489771.html
Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29
Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29 - РИА Новости, 09.02.2024
Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29
Число жертв обстрела пекарни в Лисичанске со стороны украинских войск выросло до 29, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводятся в РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:49
2024-02-09T20:08
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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ЛУГАНСК, 9 фев — РИА Новости. Число жертв обстрела пекарни в Лисичанске со стороны украинских войск выросло до 29, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводятся в Telegram-канале правительства республики."Пациент, молодой мужчина 36 лет, был в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все, чтобы его спасти", — заявила она.Уточняется, что в Луганской республиканской клинической больнице остаются еще трое пострадавших. Их состояние удалось стабилизировать. В субботу, 3 февраля, ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В числе погибших оказались беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.Позднее сообщалось, что жертвами атаки стали в том числе министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29

Число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске 3 февраля выросло до 29

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 фев — РИА Новости. Число жертв обстрела пекарни в Лисичанске со стороны украинских войск выросло до 29, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводятся в Telegram-канале правительства республики.
"Пациент, молодой мужчина 36 лет, был в крайне тяжелом состоянии. Медики сделали все, чтобы его спасти", — заявила она.
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
СК вычислил офицеров ВСУ, причастных к обстрелу пекарни в Лисичанске
8 февраля, 12:41
Уточняется, что в Луганской республиканской клинической больнице остаются еще трое пострадавших. Их состояние удалось стабилизировать.
В субботу, 3 февраля, ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. В числе погибших оказались беременная женщина и пятилетний ребенок. Еще десять человек получили ранения.
Позднее сообщалось, что жертвами атаки стали в том числе министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские военные освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. Войска противника регулярно обстреливают этот населенный пункт.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествия
 
 
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