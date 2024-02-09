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Наиль Латыпов: новый султан Малайзии настроен на диалог с Россией

Наиль Латыпов: новый султан Малайзии настроен на диалог с Россией - РИА Новости, 09.02.2024

Наиль Латыпов: новый султан Малайзии настроен на диалог с Россией

Концепция внешней политики России, новая редакция которой была принята 31 марта 2023 года, ясно отразила намерение Москвы развивать сотрудничество со странами... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:00

2024-02-09T15:00

2024-02-09T15:00

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Концепция внешней политики России, новая редакция которой была принята 31 марта 2023 года, ясно отразила намерение Москвы развивать сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Малайзия занимает стратегические позиции в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения. Посол России в Малайзии Наиль Латыпов в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной подчеркнул, что на сегодняшний день Малайзия осталась надежным партнером РФ, не поддавшись на истерию Запада, а новый султан Малайзии Ибрагим настроен на диалог с Россией.— Малайзия и Россия сейчас активно развивают связи: есть цели и задачи в сферах бизнеса, туризма, поставок. Как бы вы оценили перспективы развития наших двухсторонних отношений?— Линия России в отношениях Малайзией выстраивается в рамках общей стратегии нашей страны на встраивание России в разносторонние процессы в АТР и уплотнение связей с ключевыми странами этой части мира. Малайзия занимает здесь одно из ключевых мест как влиятельный член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также авторитетный участник Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.Наши отношения, которые были установлены 57 лет назад, строятся на давних традициях доверия, взаимопонимания и сотрудничества. Благодаря своей нейтральной позиции в международных делах, стремлению выстраивать равный взаимовыгодный диалог со всеми, не поддаваясь на давление и истерию со стороны США и их союзников, Малайзия в течение долгого времени по праву считается нашим надежным и проверенным временем партнером в АТР.Конечно, спровоцированное западниками в последние два года разрушение привычных финансовых и транспортно-логистических цепочек, а также попытки отключить Россию от мировой торговли оказывают свое негативное влияние на практические связи, особенно в экономике. Однако благодаря настрою малайзийцев на взаимовыгодное партнерство нам достаточно быстро удалось восстановить динамику двусторонних связей по различным направлениям, которые в последние два года развиваются стабильно.У нас поддерживается активный и устойчивый диалог на межправительственном уровне, по линии отдельных ведомств, организаций и регионов. В ноябре 2023 года после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией и внутриполитической турбулентностью в Малайзии, в Куала-Лумпуре состоялось второе заседание совместной российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. С нашей стороны комиссию возглавил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сопредседателем с малайзийской стороны выступил министр высшего образования Мохамед Кхалед Нордин. Министры провели насыщенный и содержательный диалог, в рамках которого обсуждались вопросы взаимодействия по различным направлениям, были поставлены конкретные задачи по развитию кооперации в экономической сфере, финансовом секторе, агропромышленности и гуманитарной области, в особенности — в сфере образования.Еще одним важным событием за последнее время стало участие малайзийской делегации в 14-ом Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир", который состоялся в мае прошлого года в Казани. Делегация из Малайзии стала наиболее представительной — в составе было 55 человек, включая двух федеральных министров, депутатов, влиятельных экспертов, лидеров общественных и научных организаций. Был сделан важный шаг по целому ряду направлений, в том числе и по вопросу развития межрегиональных связей. Надеемся, что наши малайзийские коллеги посетят форум и в 2024 году.Показатель того, что Малайзия не следует в русле западных антироссийских нарративов — положительная динамика в торговле. В 2023 году взаимный товарооборот несколько увеличился и составил около трех миллиардов долларов. Мы понимаем, что, пожалуй, эти цифры не отражают полный потенциал наших торговых отношений. Надо работать над увеличением торгового оборота — посольство в этом плане прилагает все необходимые усилия. Уже есть ряд интересных совместных проектов в химической промышленности, деревообработке, высоких технологиях. Например, в штате Джохор работает известное совместное предприятие "Оргхим" по производству неканцерогенных масел. Есть планы наращивания присутствия малайзийского бизнеса в совместном мероприятии в области деревообработки на территории Хабаровского края.В последнее время российский бизнес также развивается здесь в сферах кибербезопасности и цифровых решений.На передний план, особенно по итогам межправкомиссии, выходит научно-образовательное сотрудничество. Так, после пандемии восстановлены контакты по линии академий наук двух стран, интенсифицирован диалог между молодыми учеными. В городе Орле в октябре 2023 года прошел первый в истории российско-малайзийский день в области науки о жизни и медицине. Реализуются программы академической мобильности.Многие годы Россия является для малайзийских студентов одним из популярных и привлекательных направлений для получения высшего образования. Самые востребованные специальности — авиационная инженерия и медицина. По нашим подсчетам, порядка 5000 малайзийских выпускников медицинских вузов Москвы, Курска, Волгограда и Нижнего Новгорода сейчас работают в местных больницах. Практически во всех крупных клиниках и госпиталях есть доктора, которые с признательностью и благодарностью вспоминают свое пребывание в Российской Федерации. В настоящий момент в России учатся не менее 850 малайзийцев.Со своей стороны, мы предпринимаем усилия, чтобы попытаться нарастить поток российских студентов в Малайзию. Примечательно, что Малайзия как англоговорящая страна представляет все больший интерес и для нашей молодежи, особенно после сузившихся возможностей языковой практики на Западе. Наши студенты также обучаются по некоторым гуманитарным и техническим специальностям. В 2023 году более 120 российских студентов поучаствовали в различных стажировках в здешних вузах.В прошлом году и начале этого года нам удалось впервые организовать поездки сюда для российских школьников — Малайзию посетили учащиеся казанской гимназии и Горчаковского лицея МГИМО. Как мне показалось, ребята остались довольны поездкой. Мы готовы работать и дальше с этими учебными заведениями, а также расширять географию и количество инициатив по студенческим и школьным обменам.Есть у нас совместные инициативы и в сфере сохранения архитектурного и исторического наследия, религиозных и культурных ценностей. Самым значимым в этом плане является прошлогодний проект по подготовке документации о старейший мечети Джума на территории России в Дербенте. Тогда группа студентов-архитекторов Международного исламского университета посетила этот регион, провела там работы, на основании которых была подготовлена 3D-модель мечети и ее описание. По оценкам экспертов, эти материалы могут иметь неоценимое значение, когда в будущем встанет вопрос о реконструкции или реставрации мечети.Идут межмузейные контакты. Сейчас мы активно работаем над проектом организации выставки исламского искусства из коллекции Эрмитажа в крупнейшем музее исламских искусств Малайзии. Надеюсь, что у нас это получится — представители музеев уже неоднократно встречались и ведут активный диалог.Российские тренеры готовят малайзийскую сборную по художественной гимнастике. Запущено взаимодействие по исламскому банкингу, в том числе в контексте реализуемых в ряде российских регионов пилотных проектов по данной теме.Развивается наш диалог на международной арене. Мы единомышленники по целому ряду проблематик "на полях" ООН и других многосторонних форматов, например, АТЭС. Тесно сотрудничаем с малайзийцами в рамках диалогового партнерства Россия – АСЕАН.— 31 января в Малайзии в соответствии с установленным порядком сменился монарх. Сложилось ли у вас впечатление, что он положительно настроен по отношению к России?— Действительно, 30 января я принимал участие в торжественной церемонии сошествия с престола Абдуллы Ахмада Шаха, который пять лет управлял Малайзией как один из девяти наследных султанов. На следующий день он вернулся к исполнению своих обязанностей главы штата Паханг.В соответствии с конституцией Малайзии произошла ротация, и на трон Верховного правителя на ближайшие пять лет взошел султан штата Джохор Ибрагим. Хотя торжественная церемония коронации состоится через несколько месяцев, к своим официальным функциям монарха он уже приступил.В ходе своей деятельности в качестве посла России в Малайзии имел честь получить аудиенцию у Ибрагима. Это было в октябре 2022 года во время рабочей поездки в штат Джохор — второй по значимости экономический район Малайзии. У России с этим регионом уже несколько лет развивается диалог по ряду практических направлений. Штат также является давним партнером Республики Татарстан — Раис Татарстана дважды здесь бывал. Теперь мы также ждем, что султан Джохора — если не в качестве верховного монарха Малайзии, то уже по завершении правления — найдет возможность нанести ответный визит в Республику Татарстан. В Джохоре также расположен один из ведущих в стране Технологический университет Малайзии, с которым многие российские вузы имеют партнерские связи. Активно наращивает связи с нашей страной местный университет имени Туна Хуссейна Онна.У меня сложилось исключительно положительное впечатление о султане Ибрагиме. Он опытный, деловой и нацеленный на результат правитель. По его инициативе был осуществлен целый ряд жилищных, инфраструктурных и транспортных проектов. Ибрагим пользуется большой популярностью. Согласно заявлениям в СМИ, в новом качестве он намерен усилить влияние королевского двора в принятии государственных решений.Кроме того, что он выдающийся политический деятель, мне бы хотелось отметить, что новый монарх — азартный спортсмен и автогонщик. Его подданные утверждают (возможно, с долей шутки), что Ибрагим имеет лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта. Он любит мотоциклы, катера, коллекционирует и изготавливает трости. В его коллекции несколько сотен автомобилей, причем все они, как утверждается, в рабочем состоянии.В нашей беседе султан проявил интерес к российскому автомобилю Aurus. Сейчас — в связи с занятостью процессом восхождения на престол — эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены поддерживать ее на плаву и напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж Его Величества. Кстати, как говорят помощники султана, он практически всегда сам сидит за рулем своих автомобилей, кроме, разумеется, официальных выездов.Мы намерены активно работать с новым монархом. В ходе нашей беседы чувствовались его конструктивные и позитивные взгляды на международные отношения и диалог с Россией, особенно в экономической сфере. Надеюсь, такой настрой будет способствовать наращиванию динамики двусторонних связей.— В Малайзии продолжаются активные усилия по сбору средств по поддержке мирного населения сектора Газа, а перед посольством США в Куала-Лумпуре все чаще проходят демонстрации. Как вы считаете, ожидается ли улучшение взаимопонимания России и Малайзии на фоне ситуации на Ближнем Востоке?— Действительно, у американского посольства в Куала-Лумпуре часто проходят демонстрации, иногда они собирают по несколько тысяч человек. В одном из первых после начала событий в Газе митингов с участием премьер-министра страны на национальном стадионе присутствовало несколько тысяч человек.Неизменная твердая поддержка палестинского народа и государства Палестины является одним из краеугольных камней внешней политики Малайзии со дня ее создания. Куала-Лумпур активно выступает с этой принципиальной линией на всех многосторонних площадках. Прямо заявляет о тех провалах США и их союзников на Ближнем Востоке, которые во многом привели к очередному обострению в арабо-израильском конфликте и кровопролитию в секторе Газа. Смело и откровенно говорят здесь и о политике двойных стандартов западников в отношении палестинского вопроса — на контрасте с истерией так называемого либерального мира вокруг Украины.Куала-Лумпур признает российские усилия в деле прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС. Малайзия поддержала несколько наших проектов резолюций в СБ ООН на этот счет.В стратегическом плане можно говорить, что подходы к ближневосточному урегулированию у России и Малайзии созвучны. Обе наши страны твердо привержены общепризнанной международно-правовой базе ближневосточного мирного процесса, опирающейся на соответствующие резолюции СБ и ГА ООН. Выступают за скорейшее достижение всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке, прекращение оккупации арабских земель и создание независимого и жизнеспособного и палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Поддерживаем с малайзийцами постоянный контакт по данному сюжету. Хотел бы отметить, что благодаря малайзийской линии на нейтралитет мы находим точки соприкосновения по многим острым международным вопросам, что часто позволяет нам занимать близкие позиции.— Как вы оцениваете туристические перспективы Малайзии для россиян? Ожидаются ли какие-то изменения, способные упростить для российских туристов пребывание в стране?— После открытия границ и снятия антиковидных ограничений в 2022 году Малайзия стала все больше привлекать российских граждан своими уникальными туристическими, гастрономическими, образовательными и трудовыми возможностями. За одиннадцать месяцев в 2023 году на малайзийской земле побывало свыше 100 тысяч соотечественников.Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха. Россиян здесь любят и ждут, уже несколько лет им предоставляется безвизовый режим до 30 дней пребывания. Конечно, Малайзия пока не столь популярна как, например, соседние Индонезия или Таиланд. Мы привлекли к этому факту внимание местных туроператоров и властей, и они, по нашему впечатлению, огорчились и задумались. В последнее время малайзийцы принимают усилия, чтобы установить связи с нашими туроператорами и авиакомпаниями.Ведем диалог с малайзийцами о развитии партнерства по линии туроператоров и национальных регуляторов в сфере туризма. Так, в ходе второго заседания межправительственной комиссии достигнута договоренность о создании межведомственной рабочей группы по туризму, чья инаугурационная встреча должна состояться в апреле текущего года. Сейчас также есть сигналы от некоторых местных авиакомпаний о том, что они готовы возобновить переговоры о полетах в нашу страну.Видим растущий интерес к путешествиям малайзийцев в Россию. Пока цифры скромные. Где-то около тысячи человек в год. Но те, кто побывал у нас, остались под большим впечатлением и рекомендуют посетить РФ друзьям и родственникам, называя Россию "замечательной страной, с которой обязательно надо иметь хорошие отношения". Ведем переговоры о подписании межправительственного соглашения об отмене визовых требований как для россиян, прибывающих в Малайзию, так и малайзийцев к нам.— Как бы вы оценили способность России выступить другом и партнером для Малайзии в важной для нее сфере — продовольственной безопасности?— Малайзия остается нетто-импортером продовольствия, и поэтому данная тема для правительства страны имеет приоритетное значение. Мы готовы помочь малайзийцам, стать для них надежным партнером в деле поставок агропромышленной продукции, включая товары животноводства. В 2023 году сельскохозяйственный импорт из России в Малайзию составил более 15 миллионов долларов. Это скромные цифры, однако, по нашим оценкам, в перспективе (к 2030 году) мы сможем существенно нарастить объем российского сельскохозяйственного экспорта в Малайзию. По некоторым оценкам, он может увеличиться до 500 миллионов долларов.Ведем с местными властями соответствующий диалог и можем отметить, что развивается он весьма интенсивно. Главная задача — это открытие малайзийского рынка с точки зрения необходимых ветеринарных и фитосанитарных требований. В конце 2022 года здесь были одобрены сертификаты на российские молочные продукты — мы уже можем их поставлять, в ближайшее время ожидаем подтверждения наших стандартов качества на птицу, говядину и другие сорта мяса, а также рыбу. Для этого мы подали все необходимые документы. Надеемся, что в ближайшее время последует ответ. Это откроет возможности для поставок российского продовольствия на рынок Малайзии.Знаковым событием для сотрудничества в АПК стали состоявшиеся в мае 2023 года переговоры в Москве министра сельского хозяйства России и Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамада Сабу. На высоком уровне поставлена задача выхода на долгосрочное профильное партнерство.Отдельная важная тема в рамках нашего агропромышленного взаимодействия — это индустрия халяль. Малайзия рассматривается не только как потенциальный рынок для поставок отечественной продукции, пригодной для употребления мусульманами, но и как соратник в деле обмена опытом и наилучшими практиками. Важно отметить, что малайзийские стандарты халяль — одни из наиболее строгих и авторитетных в мире. Другие страны, в том числе на Ближнем Востоке, во многом равняются на Куала-Лумпур.Отрадно, что в октябре 2023 года малайзийская сторона в лице департамента исламского развития аккредитовала две российские организации к сертификации халяльной продукции, направляемой в Малайзию. Считаем это результатом труда наших специалистов и признанием высокого качества отечественной халяльной отрасли.— Есть ли какие-либо достижения в сфере космического сотрудничества?— Малайзия — наш давний партнер в сфере космоса. Более того, это одна из немногих стран в АСЕАН, имеющая опыт вывода человека в околоземное пространство. Ее первый космонавт Шейх Музафар Шукор (здесь его называют "анкасаван") был подготовлен российскими специалистами и летал на МКС в составе международного экипажа в 2007 году.В 2000, 2006 и 2009 годах российскими ракетами-носителями на орбиту запущены три малайзийских телекоммуникационных спутника. Еще один местный спутник связи, созданный при содействии российских инженеров, доставлен в космос с космодрома "Восточный" летом прошлого года.Успешным считаем визит в Куала-Лумпур в июле 2023 года делегации ГК "Роскосмос" во главе с ее генеральным директором Юрием Борисовым. Тогда удалось наметить конкретные планы по уплотнению кооперации в космической индустрии и исследованиях, включая коммерческие пуски, спутникостроение, пилотируемую космонавтику, дистанционное зондирование земли, а также профильное образование. В частности, мы предложили партнерам целый набор высокотехнологичных услуг, а также возможностей для подготовки профильных кадров. Все это отвечает амбициям текущего правительства Малайзии, которое взяло курс на превращение Малайзии в своего рода космический хаб АСЕАН, а космонавтики — в полноценную профессию. Национальная стратегия на этот счет была одобрена властями в мае 2023 года.— Проявляет ли Малайзия интерес к инициативам, с которыми выступает Россия в БРИКС, в частности, к дедолларизации?— Наши контакты с местными политиками и экспертами показывают, что в Малайзии внимательно следят за развитием и дальнейшей институционализацией БРИКС. Как один из лидеров Глобального Юга и Движения неприсоединения Малайзия настаивает на многополярности международных отношений. Она выступает против попыток Запада узурпировать мировой порядок. Речи о подключении Куала-Лумпура к БРИКС пока не идет, однако здесь разделяют многие подходы, вокруг которых строится стратегия нашего объединения с Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР, а с этого года и еще другими пятью странами (Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия).К слову, дедолларизация и повышение роли национальных валют в мировой торговле — одна из концепций, продвигаемых нынешним премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В частности, на многосторонних площадках он уже неоднократно призывал вернуться к проекту Азиатского валютного фонда с целью снижения зависимости стран АТР от МВФ и денежно-кредитной политики ФРС США. Глава кабмина также выдвигал идею создания исламского золотого динара и его использования в качестве резервной валюты, чтобы дать толчок развитию независимых экономических связей внутри мусульманского сообщества стран.Сегодня Малайзия активно использует нацвалюты в расчетах с как минимум пятью странами: Китаем, Индией, Индонезией, Таиландом и Турцией. Со своей стороны, также готовы к развитию этого направления взаимодействия с Куала-Лумпуром. Уверены, что такой шаг поспособствовал бы росту взаимной торговли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, малайзия