https://ria.ru/20240209/krid-1926422221.html
Суд уменьшил взыскание по иску Егора Крида к организатору концерта
Суд уменьшил взыскание по иску Егора Крида к организатору концерта - РИА Новости, 09.02.2024
Суд уменьшил взыскание по иску Егора Крида к организатору концерта
Девятый арбитражный апелляционный суд уменьшил взыскание по иску певца Егора Крида к организатору его концерта в Архангельске ООО "Твой концерт" с 12 миллионов... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:21
2024-02-09T14:21
2024-02-09T14:28
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд уменьшил взыскание по иску певца Егора Крида к организатору его концерта в Архангельске ООО "Твой концерт" с 12 миллионов рублей до семи с половиной, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.Апелляционный суд принял отказ певца от взыскания около 154 тысяч рублей задолженности по договору между сторонами, что может быть связано с частичным погашением задолженности ответчиком. Суд также уменьшил взысканную в октябре Арбитражным судом Москвы неустойку. В результате апелляционная инстанция взыскала в пользу Крида более трех миллионов рублей основного долга и около 4,4 миллиона рублей неустойки. Кроме того, неустойка будет начисляться до даты исполнения обязательства. Спор возник из-за концерта, состоявшегося в марте 2023 года. По договору артист должен был получить за него около 3,3 миллиона рублей, причем всю сумму должен был перечислить еще до выступления. Однако до обращения певца с иском в апреле "Твой концерт" ничего не заплатил. В суде ответчик заявил, что вознаграждение истца должно быть уменьшено на сумму расходов, которые он понес на организацию концерта, в частности, на аренду зала, автомобилей и автобусов для артистов, игровой приставки PlayStation 5, на оплату ВИП-прохода в "Шереметьево" и т.д. Суд первой инстанции согласился с доводами истца, что твердый размер гонорара закреплен в договоре оказания услуг. И в этом же договоре "Твой концерт" обязался за свой счет обеспечить организацию концерта, исходя из условий договора, а также бытовым и техническим райдерами. Апелляционный суд изменил решение первой инстанции в сторону уменьшения штрафных санкций за нарушение договора, частично удовлетворив жалобу ответчика. Постановление апелляции вступило в силу.
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новости шоу-бизнеса, егор крид, архангельск, москва, шереметьево (аэропорт), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Егор Крид, Архангельск, Москва, Шереметьево (аэропорт), Знаменитости
Суд уменьшил взыскание по иску Егора Крида к организатору концерта
Суд уменьшил взыскание по иску Егора Крида к организатору до 7,5 млн руб
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд уменьшил взыскание по иску певца Егора Крида к организатору его концерта в Архангельске ООО "Твой концерт" с 12 миллионов рублей до семи с половиной, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.
Апелляционный суд принял отказ певца от взыскания около 154 тысяч рублей задолженности по договору между сторонами, что может быть связано с частичным погашением задолженности ответчиком.
Суд также уменьшил взысканную в октябре Арбитражным судом Москвы неустойку.
В результате апелляционная инстанция взыскала в пользу Крида более трех миллионов рублей основного долга и около 4,4 миллиона рублей неустойки. Кроме того, неустойка будет начисляться до даты исполнения обязательства.
Спор возник из-за концерта, состоявшегося в марте 2023 года. По договору артист должен был получить за него около 3,3 миллиона рублей, причем всю сумму должен был перечислить еще до выступления.
Однако до обращения певца с иском в апреле "Твой концерт" ничего не заплатил.
В суде ответчик заявил, что вознаграждение истца должно быть уменьшено на сумму расходов, которые он понес на организацию концерта, в частности, на аренду зала, автомобилей и автобусов для артистов, игровой приставки PlayStation 5, на оплату ВИП-прохода в "Шереметьево" и т.д.
Суд первой инстанции согласился с доводами истца, что твердый размер гонорара закреплен в договоре оказания услуг. И в этом же договоре "Твой концерт" обязался за свой счет обеспечить организацию концерта, исходя из условий договора, а также бытовым и техническим райдерами.
Апелляционный суд изменил решение первой инстанции в сторону уменьшения штрафных санкций за нарушение договора, частично удовлетворив жалобу ответчика.
Постановление апелляции вступило в силу.
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