https://ria.ru/20240209/kitay-1926379044.html
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить - РИА Новости, 09.02.2024
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить
В Москве уверены, что все проблемные вопросы с расчетами между Россией и Китаем, в том числе через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) будут решены,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:24
2024-02-09T11:24
2024-02-09T11:24
экономика
россия
китай
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве уверены, что все проблемные вопросы с расчетами между Россией и Китаем, в том числе через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) будут решены, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Такого нет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, видит ли Москва признаки того, что Китай намерен ограничить взаимодействие по линии системы передачи финансовых сообщений Банка России. "Несколько китайских банков из предосторожности, из опасений попасть под санкции пока воздерживаются от транзакций. Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена", - пояснил замминистра. По его словам, торговля РФ и Китая "развивается успешно и это первое свидетельство того, что такие проблемы у нас решаются тоже успешно". Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы.
https://ria.ru/20240205/turtsiya-1925399584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Китай, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить
МИД: Россия уверена, что проблему финансовых расчетов с Китаем удастся решить
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве уверены, что все проблемные вопросы с расчетами между Россией и Китаем, в том числе через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) будут решены, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Такого нет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, видит ли Москва признаки того, что Китай намерен ограничить взаимодействие по линии системы передачи финансовых сообщений Банка России.
"Несколько китайских банков из предосторожности, из опасений попасть под санкции пока воздерживаются от транзакций. Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена", - пояснил замминистра. По его словам, торговля РФ и Китая "развивается успешно и это первое свидетельство того, что такие проблемы у нас решаются тоже успешно".
Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщал, что Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы.
Турция и Россия могут обсудить проблему в расчетах, сообщил источник