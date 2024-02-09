Рейтинг@Mail.ru
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/kitay-1926379044.html
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить - РИА Новости, 09.02.2024
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить
В Москве уверены, что все проблемные вопросы с расчетами между Россией и Китаем, в том числе через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) будут решены,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:24
2024-02-09T11:24
экономика
россия
китай
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:914:1325:1659_1920x0_80_0_0_8ff9b777a875506a360bf1129488f9c0.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве уверены, что все проблемные вопросы с расчетами между Россией и Китаем, в том числе через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) будут решены, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Такого нет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, видит ли Москва признаки того, что Китай намерен ограничить взаимодействие по линии системы передачи финансовых сообщений Банка России. "Несколько китайских банков из предосторожности, из опасений попасть под санкции пока воздерживаются от транзакций. Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена", - пояснил замминистра. По его словам, торговля РФ и Китая "развивается успешно и это первое свидетельство того, что такие проблемы у нас решаются тоже успешно". Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы.
https://ria.ru/20240205/turtsiya-1925399584.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:790:1325:1784_1920x0_80_0_0_11157a57a95eadbdc9efb638d822ff68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Китай, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России уверен, что проблемы транзакций с Китаем удастся решить

МИД: Россия уверена, что проблему финансовых расчетов с Китаем удастся решить

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и Юань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве уверены, что все проблемные вопросы с расчетами между Россией и Китаем, в том числе через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) будут решены, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Такого нет", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, видит ли Москва признаки того, что Китай намерен ограничить взаимодействие по линии системы передачи финансовых сообщений Банка России.
"Несколько китайских банков из предосторожности, из опасений попасть под санкции пока воздерживаются от транзакций. Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена", - пояснил замминистра. По его словам, торговля РФ и Китая "развивается успешно и это первое свидетельство того, что такие проблемы у нас решаются тоже успешно".
Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль знает о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем, с партнерами идет плотный диалог, в его рамках будут решаться проблемы.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Турция и Россия могут обсудить проблему в расчетах, сообщил источник
5 февраля, 07:38
 
ЭкономикаРоссияКитайАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала