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Американский посол заявила о визите в Киев делегации конгресса
Американский посол заявила о визите в Киев делегации конгресса - РИА Новости, 09.02.2024
Американский посол заявила о визите в Киев делегации конгресса
Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев двухпартийной делегации конгресса США во главе с главой комитета разведки... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:28
2024-02-09T17:28
2024-02-09T17:28
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев двухпартийной делегации конгресса США во главе с главой комитета разведки Майком Тернером. "Рада приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером, включая Френча Хилла, Джейсона Кроу, а также Эбигейл Спанбергер и Зака Нанна", - написала Бринк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, бриджит бринк, киев
В мире, США, Украина, Бриджит Бринк, Киев
Американский посол заявила о визите в Киев делегации конгресса
Посол Бринк: в Киев прибыла двухпартийная делегация конгресса США