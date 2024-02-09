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Американский посол заявила о визите в Киев делегации конгресса

Американский посол заявила о визите в Киев делегации конгресса - РИА Новости, 09.02.2024

Американский посол заявила о визите в Киев делегации конгресса

Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев двухпартийной делегации конгресса США во главе с главой комитета разведки... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:28

2024-02-09T17:28

2024-02-09T17:28

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украина

бриджит бринк

киев

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев двухпартийной делегации конгресса США во главе с главой комитета разведки Майком Тернером. "Рада приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию конгресса США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майком Тернером, включая Френча Хилла, Джейсона Кроу, а также Эбигейл Спанбергер и Зака Нанна", - написала Бринк.

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украина

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Кирилл Волков

в мире, сша, украина, бриджит бринк, киев