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Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова - РИА Новости, 09.02.2024
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11:49 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/khaydarov-1926385257.html
Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова
Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова - РИА Новости, 09.02.2024
Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова
Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, приняты административные... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:49
2024-02-09T11:49
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, приняты административные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. "Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях", - говорится в сообщении. В частности, по результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю "пластическая хирургия" были выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России, пояснили в пресс-службе. В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия, отметили в ведомстве. Также Росздравнадзор передал все результаты контрольных мероприятий в Следственный комитет РФ для рассмотрения дела в рамках уголовного судопроизводства, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230802/uspenskaya-1887788787.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Москва, Московская область (Подмосковье)
Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова

Росздравнадзор во время проверки выявил нарушения в клиниках хирурга Хайдарова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПластический хирург Тимур Хайдаров
Пластический хирург Тимур Хайдаров - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пластический хирург Тимур Хайдаров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, приняты административные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
"Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях", - говорится в сообщении.
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В частности, по результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю "пластическая хирургия" были выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России, пояснили в пресс-службе.
В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия, отметили в ведомстве.
Также Росздравнадзор передал все результаты контрольных мероприятий в Следственный комитет РФ для рассмотрения дела в рамках уголовного судопроизводства, уточнили в пресс-службе.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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