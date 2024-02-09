https://ria.ru/20240209/khaydarov-1926385257.html
Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова
Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова - РИА Новости, 09.02.2024
Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова
Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, приняты административные... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:49
2024-02-09T11:49
2024-02-09T11:49
здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, приняты административные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. "Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях", - говорится в сообщении. В частности, по результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю "пластическая хирургия" были выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России, пояснили в пресс-службе. В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия, отметили в ведомстве. Также Росздравнадзор передал все результаты контрольных мероприятий в Следственный комитет РФ для рассмотрения дела в рамках уголовного судопроизводства, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230802/uspenskaya-1887788787.html
https://na.ria.ru/20230905/khirurgi-1894156145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Москва, Московская область (Подмосковье)
Росздравнадзор выявил нарушения в клиниках пластического хирурга Хайдарова
Росздравнадзор во время проверки выявил нарушения в клиниках хирурга Хайдарова
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, приняты административные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
"Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве
и Московской области
провел контрольные мероприятия в отношении медицинских организаций ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти", ООО "Олимп Клиник", связанных с медицинской деятельностью по пластической хирургии Тимура Хайдарова. Проведенная проверка установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях", - говорится в сообщении.
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В частности, по результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю "пластическая хирургия" были выявлены нарушения порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России, пояснили в пресс-службе.
В отношении проверенных медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия, отметили в ведомстве.
Также Росздравнадзор передал все результаты контрольных мероприятий в Следственный комитет РФ для рассмотрения дела в рамках уголовного судопроизводства, уточнили в пресс-службе.
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