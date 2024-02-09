https://ria.ru/20240209/kavkaz-1926301210.html

Путин рассказал о поддержке США терроризма на Кавказе

Путин рассказал о поддержке США терроризма на Кавказе - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал о поддержке США терроризма на Кавказе

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:52

2024-02-09T02:52

2024-02-09T02:52

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

северный кавказ

сша

владимир путин

такер карлсон

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе, оказывали террористам политическую, информационную, финансовую и военную поддержку, и даже обсуждение этого вопроса на высшем уровне ситуацию не изменило. "Я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Он вспомнил, что как-то поднял этот вопрос в беседе "со своим коллегой, тоже президентом США". "Он говорит: не может быть, у тебя есть доказательства? Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел и знаете, что сказал? Я прошу прощения, но так было, я процитирую, он сказал: ну я им надеру жопу. Мы ждали-ждали ответа - ответа не было", - рассказал Путин. Он вспомнил, что дал поручение директору ФСБ обратиться в ЦРУ и выяснить, есть ли результат этого разговора. "Написал раз, два, а потом получили ответ. У нас лежит ответ в архиве. Из ЦРУ пришел ответ: мы работали с оппозицией в России; считаем, что это правильно и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну ладно. Мы поняли, что разговора не будет", - добавил Путин. Он уточнил, что "имелись в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе". "Вот о ком шла речь. Они это называли оппозицией", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html

https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html

россия

северный кавказ

сша

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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, северный кавказ, сша, владимир путин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)