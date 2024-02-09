https://ria.ru/20240209/kavkaz-1926301210.html
Путин рассказал о поддержке США терроризма на Кавказе
Путин рассказал о поддержке США терроризма на Кавказе - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о поддержке США терроризма на Кавказе
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:52
2024-02-09T02:52
2024-02-09T02:52
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
северный кавказ
сша
владимир путин
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе, оказывали террористам политическую, информационную, финансовую и военную поддержку, и даже обсуждение этого вопроса на высшем уровне ситуацию не изменило. "Я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Он вспомнил, что как-то поднял этот вопрос в беседе "со своим коллегой, тоже президентом США". "Он говорит: не может быть, у тебя есть доказательства? Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел и знаете, что сказал? Я прошу прощения, но так было, я процитирую, он сказал: ну я им надеру жопу. Мы ждали-ждали ответа - ответа не было", - рассказал Путин. Он вспомнил, что дал поручение директору ФСБ обратиться в ЦРУ и выяснить, есть ли результат этого разговора. "Написал раз, два, а потом получили ответ. У нас лежит ответ в архиве. Из ЦРУ пришел ответ: мы работали с оппозицией в России; считаем, что это правильно и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну ладно. Мы поняли, что разговора не будет", - добавил Путин. Он уточнил, что "имелись в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе". "Вот о ком шла речь. Они это называли оппозицией", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, северный кавказ, сша, владимир путин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, Северный Кавказ, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин рассказал о поддержке США терроризма на Кавказе
Путин: несмотря на просьбы Штаты продолжали поддерживать терроризм на Кавказе
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что несмотря на его многократные просьбы остановиться США продолжали поддерживать терроризм на Северном Кавказе, оказывали террористам политическую, информационную, финансовую и военную поддержку, и даже обсуждение этого вопроса на высшем уровне ситуацию не изменило.
"Я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону
, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Цель России – прекратить войну, заявил Путин
Он вспомнил, что как-то поднял этот вопрос в беседе "со своим коллегой, тоже президентом США".
"Он говорит: не может быть, у тебя есть доказательства? Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел и знаете, что сказал? Я прошу прощения, но так было, я процитирую, он сказал: ну я им надеру жопу. Мы ждали-ждали ответа - ответа не было", - рассказал Путин.
Он вспомнил, что дал поручение директору ФСБ
обратиться в ЦРУ
и выяснить, есть ли результат этого разговора.
"Написал раз, два, а потом получили ответ. У нас лежит ответ в архиве. Из ЦРУ пришел ответ: мы работали с оппозицией в России; считаем, что это правильно и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну ладно. Мы поняли, что разговора не будет", - добавил Путин.
Он уточнил, что "имелись в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе".
"Вот о ком шла речь. Они это называли оппозицией", - сказал Путин.
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России