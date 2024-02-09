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В Черном море уничтожили украинский катер, следовавший к Крыму
В Черном море уничтожили украинский катер, следовавший к Крыму - РИА Новости, 09.02.2024
В Черном море уничтожили украинский катер, следовавший к Крыму
Российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер ВСУ в юго-западной части Черного моря, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:15
2024-02-09T23:15
2024-02-09T23:25
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер ВСУ в юго-западной части Черного моря, говорится в сообщении Министерства обороны."Около 20:30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", — заявили в ведомстве.Накануне средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотник. Киевский режим также предпринял попытку атаки на полуостров с помощью дрона во вторник, 6 февраля. Тогда, по данным Минобороны, малый ракетный катер ЧФ уничтожил БПЛА противника в десяти километрах от побережья.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240209/bespilotnik-1926371506.html
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черное море, украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины, севастополь
Черное море, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Севастополь
В Черном море уничтожили украинский катер, следовавший к Крыму
МО РФ: в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ, следовавший к Крыму