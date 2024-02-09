https://ria.ru/20240209/karlson-1926343813.html

Эксперт рассказал, что Путин хотел донести до США в интервью Карлсону

Эксперт рассказал, что Путин хотел донести до США в интервью Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт рассказал, что Путин хотел донести до США в интервью Карлсону

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дал сигнал США, что Москва открыта и готова к диалогу, но этого нет со... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:21

2024-02-09T08:21

2024-02-09T08:21

владимир путин

такер карлсон

владимир брутер

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дал сигнал США, что Москва открыта и готова к диалогу, но этого нет со стороны Вашингтона, заявил РИА Новости эксперт российского Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Америке незачем принимать участие в боевых действиях на Украине, у нее полно своих проблем, для нее лучше было бы договориться с Россией, с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца. "Сигнал был в том, что мы обязательно договоримся, что Россия открыта к договоренностям. Дело в том, что нет готовности другой стороны. Россия с самого начала хотела договариваться, но этого не получилось не по нашей вине", — сказал Брутер. По его мнению, именно это и хотел донести Путин в интервью Карлсону. "Россия предлагала договариваться даже когда (экс-лидер США Билл — ред.) Клинтон был президентом, а прошло уже 20 лет, но почему-то никто на это не обращал внимание", — добавил эксперт. В беседе с Карлсоном Путин сообщил, что спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича. Российский лидер не исключил, что журналист окажется на родине, но подчеркнул, что решение этой проблемы возможно "при встречном движении со стороны наших партнеров". Брутер, комментируя блок вопросов про Гершковича, отметил серьезность слов Путина о том, что Россия "исчерпала жесты доброй воли". "Мне кажется, что это очень важный момент, потому что нельзя требовать доброй воли только от России. Тогда проявляйте её тоже", — указал он. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с агентством отметил, что интервью носит "исторический характер". "Еще неизвестно как оно будет резонировать и какое влияние окажет на развитие сюжета с американскими выборами, внутриполитическую и внешнеполитическую ситуации", - считает Мартынов. "Важное, на мой взгляд — то, что это интервью смогло пробиться через всю информационную химеру, которая построена на глобальных медиа и перекрывала реальную картину происходящего", — отметил эксперт. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превышает 150 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 470 тысяч человек. Число просмотров видео в YouTube также превысило миллион.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341282.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, такер карлсон, владимир брутер, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире