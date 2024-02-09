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Такер Карлсон оценил ответ Путина о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
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03:42 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/karlson-1926313188.html
Такер Карлсон оценил ответ Путина о причинах конфликта на Украине
Такер Карлсон оценил ответ Путина о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2024
Такер Карлсон оценил ответ Путина о причинах конфликта на Украине
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина "чрезвычайно подробный" ответ о причинах украинского кризиса. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:42
2024-02-09T03:42
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина "чрезвычайно подробный" ответ о причинах украинского кризиса. "Интервью началось неожиданно. Я задал очевидный вопрос о том, почему он предпринял действия против Украины. Он ответил, что испытывал угрозу от НАТО, их оружии на Украине и так далее… Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом… Я был раздражен, я американец, я задал конкретный вопрос, я хочу ответ, я надавил, это вызвало его раздражение. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом", - сказал Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте. Карлсон показал в камеру папку с документами, которые передал президент РФ, назвав их "чтением на ночь". Ответ президента РФ Карлсон назвал "очень интересным".
https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html
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украина, россия, такер карлсон, нато, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Такер Карлсон, НАТО, Владимир Путин, В мире
Такер Карлсон оценил ответ Путина о причинах конфликта на Украине

Карлсон заявил, что получил от Путина "чрезвычайно подробный" ответ про Украину

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что получил от президента РФ Владимира Путина "чрезвычайно подробный" ответ о причинах украинского кризиса.
"Интервью началось неожиданно. Я задал очевидный вопрос о том, почему он предпринял действия против Украины. Он ответил, что испытывал угрозу от НАТО, их оружии на Украине и так далее… Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом… Я был раздражен, я американец, я задал конкретный вопрос, я хочу ответ, я надавил, это вызвало его раздражение. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом", - сказал Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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Карлсон показал в камеру папку с документами, которые передал президент РФ, назвав их "чтением на ночь". Ответ президента РФ Карлсон назвал "очень интересным".
 
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