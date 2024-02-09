https://ria.ru/20240209/karlson-1926283933.html

СМИ: журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид

СМИ: журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ: журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:07

2024-02-09T00:07

2024-02-09T00:23

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах действующего президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала, утверждает издание Semafor.По его данным, Карлсон проговорил со Сноуденом несколько часов, а с Рид он записал интервью.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где ему в конце концов дали убежище и гражданство.Российское гражданство запрашивает и Рид, которая работала помощницей Байдена в бытность его сенатором и обвиняет экс-шефа в сексуальных домогательствах. Тот своей вины не признает.Основной целью визита Карлсона в Россию было интервью с президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926267473.html

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926281059.html

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такер карлсон, россия, сша, великобритания, эдвард сноуден, джо байден, в мире