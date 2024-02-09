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СМИ: журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид - РИА Новости, 09.02.2024
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00:07 09.02.2024 (обновлено: 00:23 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/karlson-1926283933.html
СМИ: журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид
СМИ: журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид - РИА Новости, 09.02.2024
СМИ: журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид
Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:07
2024-02-09T00:23
такер карлсон
россия
сша
великобритания
эдвард сноуден
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах действующего президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала, утверждает издание Semafor.По его данным, Карлсон проговорил со Сноуденом несколько часов, а с Рид он записал интервью.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где ему в конце концов дали убежище и гражданство.Российское гражданство запрашивает и Рид, которая работала помощницей Байдена в бытность его сенатором и обвиняет экс-шефа в сексуальных домогательствах. Тот своей вины не признает.Основной целью визита Карлсона в Россию было интервью с президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926267473.html
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такер карлсон, россия, сша, великобритания, эдвард сноуден, джо байден, в мире
Такер Карлсон, Россия, США, Великобритания, Эдвард Сноуден, Джо Байден, В мире
СМИ: журналист Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид

Semafor: Карлсон во время поездки в Россию встретился со Сноуденом и Тарой Рид

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах действующего президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала, утверждает издание Semafor.
По его данным, Карлсон проговорил со Сноуденом несколько часов, а с Рид он записал интервью.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Бывший советник Трампа поддержал журналиста Такера Карлсона
Вчера, 21:10
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где ему в конце концов дали убежище и гражданство.
Российское гражданство запрашивает и Рид, которая работала помощницей Байдена в бытность его сенатором и обвиняет экс-шефа в сексуальных домогательствах. Тот своей вины не признает.
Основной целью визита Карлсона в Россию было интервью с президентом Владимиром Путиным.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
У Блинкена нет позиции по интервью Путина Карлсону, заявил Госдеп
Вчера, 23:13
 
Такер КарлсонРоссияСШАВеликобританияЭдвард СноуденДжо БайденВ мире
 
 
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