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Дефицит какао-бобов в мире впервые подтолкнул цены на них - РИА Новости, 09.02.2024
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16:03 09.02.2024 (обновлено: 16:05 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/kakao-boby-1926452744.html
Дефицит какао-бобов в мире впервые подтолкнул цены на них
Дефицит какао-бобов в мире впервые подтолкнул цены на них - РИА Новости, 09.02.2024
Дефицит какао-бобов в мире впервые подтолкнул цены на них
Биржевая стоимость какао-бобов в мире сегодня достигла нового исторического рекорда – более 6 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. Основной... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:03
2024-02-09T16:05
экономика
красное море
западная африка
сша
евгений миронюк
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Биржевая стоимость какао-бобов в мире сегодня достигла нового исторического рекорда – более 6 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. Основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, а уже меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. Сегодня цена на какао-бобы в ходе торгов достигла 6014 долларов за тонну, но потом немного откатилась - до 6010 долларов. "Основная причина ускорения роста цен в феврале – погодные явления и болезни сельскохозяйственных культур, которые нанесли ущерб урожаям в Западной Африке, главном мировом поставщике какао. Прежде неурожаю способствовали болезни сельскохозяйственных культур, теперь – засуха", - прокомментировал Миронюк. По его словам, также влияют очень высокие цены на удобрения, подогреваемые обсуждением законопроекта No Russian Agricultural Act, который подразумевает начало работы американских властей над снижением зависимости США и других стран от сельскохозяйственной продукции из России, одного из крупнейших экспортеров удобрений в мире. Кроме того, на росте цен сказывается ограничение движения судов по Красному морю: сейчас перевозка одного контейнера в обход Красного моря стала на три тысячи долларов дороже. "Быстро устранить дефицит не удастся: новым деревьям требуется несколько лет, чтобы давать урожай какао-бобов. Производителям может понадобиться от 1,5 до 3 лет для устранения дефицита", - считает Миронюк. Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. В прошлом году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну.
https://ria.ru/20240203/kakao-1925203186.html
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экономика, красное море, западная африка, сша, евгений миронюк, бкс мир инвестиций
Экономика, Красное море, Западная Африка, США, Евгений Миронюк, БКС Мир инвестиций
Дефицит какао-бобов в мире впервые подтолкнул цены на них

Биржевая стоимость какао-бобов впервые превысила шесть тысяч долларов за тонну

© Pixabay / dghchocolatierКакао
Какао - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Pixabay / dghchocolatier
Какао. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Биржевая стоимость какао-бобов в мире сегодня достигла нового исторического рекорда – более 6 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. Основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, а уже меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности.
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Сегодня цена на какао-бобы в ходе торгов достигла 6014 долларов за тонну, но потом немного откатилась - до 6010 долларов.
"Основная причина ускорения роста цен в феврале – погодные явления и болезни сельскохозяйственных культур, которые нанесли ущерб урожаям в Западной Африке, главном мировом поставщике какао. Прежде неурожаю способствовали болезни сельскохозяйственных культур, теперь – засуха", - прокомментировал Миронюк.
По его словам, также влияют очень высокие цены на удобрения, подогреваемые обсуждением законопроекта No Russian Agricultural Act, который подразумевает начало работы американских властей над снижением зависимости США и других стран от сельскохозяйственной продукции из России, одного из крупнейших экспортеров удобрений в мире. Кроме того, на росте цен сказывается ограничение движения судов по Красному морю: сейчас перевозка одного контейнера в обход Красного моря стала на три тысячи долларов дороже.
"Быстро устранить дефицит не удастся: новым деревьям требуется несколько лет, чтобы давать урожай какао-бобов. Производителям может понадобиться от 1,5 до 3 лет для устранения дефицита", - считает Миронюк.
Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья. В прошлом году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего пика в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну.
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