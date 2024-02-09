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В Иране предупредили США о последствиях поддержки Израиля - РИА Новости, 09.02.2024
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17:27 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/izrail-1926471463.html
В Иране предупредили США о последствиях поддержки Израиля
В Иране предупредили США о последствиях поддержки Израиля - РИА Новости, 09.02.2024
В Иране предупредили США о последствиях поддержки Израиля
Власти Израиля утопят Вашингтон в "болоте войны" на Ближнем Востоке, в особенности в Газе, Тель-Авив не достиг ни одной из своих целей за 4 месяца войны, об... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:27
2024-02-09T17:27
в мире
израиль
ближний восток
хамас
хосейн амир абдоллахиан
мид ирана
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Израиля утопят Вашингтон в "болоте войны" на Ближнем Востоке, в особенности в Газе, Тель-Авив не достиг ни одной из своих целей за 4 месяца войны, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан агентству Tasnim по прибытии в Ливан. "Спустя 4 месяца войны Израиля сегодня мы видим, что Тель-Авив не достиг ни одной из заявленных целей. Продолжение поддержки Нетаньяху со стороны США не приведет ни к чему иному, как к явному провалу. Израильский режим стремится утопить США в болоте войны на Ближнем Востоке", - приводит агентство слова Абдоллахиана. Он также добавил, что ХАМАС уже предложил свой политический план урегулирования ситуации в палестино-израильском конфликте. "Иран заявил Соединенным Штатам не поддерживать Израиль в преступлениях против Газы", - подчеркнул Абдоллахиан. В пятницу Абдоллахиан отправился в ливанскую столицу Бейрут с официальным визитом, главной повесткой станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности обстановка на палестино-израильском фронте. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
израиль
ближний восток
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в мире, израиль, ближний восток, хамас, хосейн амир абдоллахиан, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, ХАМАС, Хосейн Амир Абдоллахиан, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране предупредили США о последствиях поддержки Израиля

Глава МИД ИРИ Абдоллахиан: Израиль утопит США в болоте войны на Ближнем Востоке

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные в Газе
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Израиля утопят Вашингтон в "болоте войны" на Ближнем Востоке, в особенности в Газе, Тель-Авив не достиг ни одной из своих целей за 4 месяца войны, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан агентству Tasnim по прибытии в Ливан.
"Спустя 4 месяца войны Израиля сегодня мы видим, что Тель-Авив не достиг ни одной из заявленных целей. Продолжение поддержки Нетаньяху со стороны США не приведет ни к чему иному, как к явному провалу. Израильский режим стремится утопить США в болоте войны на Ближнем Востоке", - приводит агентство слова Абдоллахиана.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
Он также добавил, что ХАМАС уже предложил свой политический план урегулирования ситуации в палестино-израильском конфликте.
"Иран заявил Соединенным Штатам не поддерживать Израиль в преступлениях против Газы", - подчеркнул Абдоллахиан.
В пятницу Абдоллахиан отправился в ливанскую столицу Бейрут с официальным визитом, главной повесткой станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности обстановка на палестино-израильском фронте.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
1 февраля, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильБлижний ВостокХАМАСХосейн Амир АбдоллахианМИД ИранаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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