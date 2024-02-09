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Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/izrail-1926408225.html
Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ
Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ
Россия надеется, что Израиль сохранит взвешенный подход к конфликту на Украине и продолжит политику отказа от поставок оружия Киеву, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:24
2024-02-09T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
анатолий викторов
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Израиль сохранит взвешенный подход к конфликту на Украине и продолжит политику отказа от поставок оружия Киеву, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Знаем об оказываемом неонацистским киевским режимом и его западными спонсорами во главе с США давлении на Израиль. Видим и очевидные попытки вбить клин между нами, в том числе через низкопробные информационные выбросы и откровенный абсурд в западных и израильских СМИ. Вместе с тем мы надеемся, что Израиль сохранит взвешенный и дипломатический подход к этому вопросу и продолжит политику отказа поставлять Киеву какое-либо вооружение или его компоненты", - заявил посол. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.
https://ria.ru/20231117/izrail-1909988487.html
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в мире, израиль, украина, анатолий викторов, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Анатолий Викторов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ

Посол России надеется, что Израиль продолжит политику отказа от снабжения ВСУ

© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в ИзраилеПосол России в Израиле Анатолий Викторов
Посол России в Израиле Анатолий Викторов
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Израиле
Посол России в Израиле Анатолий Викторов. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Израиль сохранит взвешенный подход к конфликту на Украине и продолжит политику отказа от поставок оружия Киеву, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Знаем об оказываемом неонацистским киевским режимом и его западными спонсорами во главе с США давлении на Израиль. Видим и очевидные попытки вбить клин между нами, в том числе через низкопробные информационные выбросы и откровенный абсурд в западных и израильских СМИ. Вместе с тем мы надеемся, что Израиль сохранит взвешенный и дипломатический подход к этому вопросу и продолжит политику отказа поставлять Киеву какое-либо вооружение или его компоненты", - заявил посол.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаАнатолий ВикторовРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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