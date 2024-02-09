https://ria.ru/20240209/izrail-1926408225.html

Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ

Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ

Россия надеется, что Израиль сохранит взвешенный подход к конфликту на Украине и продолжит политику отказа от поставок оружия Киеву, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:24

2024-02-09T13:24

2024-02-09T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

украина

анатолий викторов

россия

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Израиль сохранит взвешенный подход к конфликту на Украине и продолжит политику отказа от поставок оружия Киеву, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Знаем об оказываемом неонацистским киевским режимом и его западными спонсорами во главе с США давлении на Израиль. Видим и очевидные попытки вбить клин между нами, в том числе через низкопробные информационные выбросы и откровенный абсурд в западных и израильских СМИ. Вместе с тем мы надеемся, что Израиль сохранит взвешенный и дипломатический подход к этому вопросу и продолжит политику отказа поставлять Киеву какое-либо вооружение или его компоненты", - заявил посол. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.

https://ria.ru/20231117/izrail-1909988487.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, анатолий викторов, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины