Посол России надеется, что Израиль и далее не будет поставлять оружие ВСУ
Посол России надеется, что Израиль продолжит политику отказа от снабжения ВСУ
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в ИзраилеПосол России в Израиле Анатолий Викторов
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Израиле
Посол России в Израиле Анатолий Викторов. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Израиль сохранит взвешенный подход к конфликту на Украине и продолжит политику отказа от поставок оружия Киеву, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Знаем об оказываемом неонацистским киевским режимом и его западными спонсорами во главе с США давлении на Израиль. Видим и очевидные попытки вбить клин между нами, в том числе через низкопробные информационные выбросы и откровенный абсурд в западных и израильских СМИ. Вместе с тем мы надеемся, что Израиль сохранит взвешенный и дипломатический подход к этому вопросу и продолжит политику отказа поставлять Киеву какое-либо вооружение или его компоненты", - заявил посол.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.