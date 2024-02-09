https://ria.ru/20240209/izrail-1926400396.html

Посол России заявил о готовности наращивать объемы поставок зерна в Израиль

Посол России заявил о готовности наращивать объемы поставок зерна в Израиль - РИА Новости, 09.02.2024

Посол России заявил о готовности наращивать объемы поставок зерна в Израиль

Санкции Запада временно затруднили рост товарооборота между Россией из Израилем, однако Москва готова к наращиванию поставок зерна в Израиль в случае готовности РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:50

2024-02-09T12:50

2024-02-09T12:50

израиль

россия

москва

анатолий викторов

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Санкции Запада временно затруднили рост товарооборота между Россией из Израилем, однако Москва готова к наращиванию поставок зерна в Израиль в случае готовности Израиля к усилению сотрудничества в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Израиль - наш традиционный покупатель зерна, хотя западная политика незаконных ограничений не могла не наложить своего отпечатка на направления мировых товарных потоков. Рост товарооборота между нашими странами был временно затруднён. Несмотря на это, Россия открыта к наращиванию экспортных поставок зерна в Израиль, и всё зависит от готовности к сотрудничеству со стороны израильских коллег", - заявил Викторов. По словам посла, окончательная статистика Федеральной таможенной службы России за прошлый год ещё не опубликована, тем не менее уже очевидно, что российские урожай и объём экспорта зерновых достигли новых рекордных отметок. В сентябре центр "Агроэкспорт" сообщал со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, что в июле и августе, первые два месяца нового сельхозгода, страны Ближнего Востока и Северной Африки стали основными покупателями российской пшеницы. По словам Зернина, в этом сезоне в топ-10 покупателей российской пшеницы впервые оказались Израиль, Кения, Бразилия и Йемен.

https://ria.ru/20240208/zerno-1926093783.html

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израиль, россия, москва, анатолий викторов