Рейтинг@Mail.ru
Посол России заявил, что отношения с Израилем переживают не лучший период - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/izrail-1926390451.html
Посол России заявил, что отношения с Израилем переживают не лучший период
Посол России заявил, что отношения с Израилем переживают не лучший период - РИА Новости, 09.02.2024
Посол России заявил, что отношения с Израилем переживают не лучший период
Отношения Израиля и России на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке переживают не лучший период, однако, несмотря на имеющиеся разногласия... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:09
2024-02-09T12:09
в мире
израиль
россия
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Отношения Израиля и России на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке переживают не лучший период, однако, несмотря на имеющиеся разногласия Москва и Тель-Авив привержены продолжения конструктивного диалога, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Израиль всегда был и остаётся важным партнёром России в регионе Ближнего Востока. Стоит отметить что, сейчас не лучший период в наших отношениях. Вместе с тем, несмотря на все обстоятельства и имеющиеся разногласия, Россия и Израиль привержены сохранению конструктивного характера двусторонних связей с учётом национальных интересов обеих стран", - заявил Викторов. Посол отметил, что после событий 7 октября 2023 года между странами продолжается диалог на всех уровнях, включая высший. "После 7 октября 2023 года состоялись два телефонных разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – 16 октября и 10 декабря. Поддерживаются контакты по линии советов безопасности, министерств обороны и других ведомств наших стран. Мы, дипломаты, продолжаем активно взаимодействовать с нашими израильскими коллегами на разных уровнях", - добавил Викторов. Посол России отметил совпадение позиций двух стран по таким вопросам, как сохранение исторической памяти, противодействие попыткам переписывания истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, а также осуждение антисемитизма, ксенофобии и расовой дискриминации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240206/otnosheniya-1925799899.html
https://ria.ru/20240130/izrail-1924407453.html
https://ria.ru/20240124/upreki-1923115880.html
https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_30ba13caa3f4e63667e754826b75cba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол России заявил, что отношения с Израилем переживают не лучший период

Посол Викторов: отношения России и Израиля переживают не лучший период

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Отношения Израиля и России на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке переживают не лучший период, однако, несмотря на имеющиеся разногласия Москва и Тель-Авив привержены продолжения конструктивного диалога, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Израиль всегда был и остаётся важным партнёром России в регионе Ближнего Востока. Стоит отметить что, сейчас не лучший период в наших отношениях. Вместе с тем, несмотря на все обстоятельства и имеющиеся разногласия, Россия и Израиль привержены сохранению конструктивного характера двусторонних связей с учётом национальных интересов обеих стран", - заявил Викторов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
МИД указал послу Израиля на неприемлемость ее оценок российской политики
6 февраля, 20:11
Посол отметил, что после событий 7 октября 2023 года между странами продолжается диалог на всех уровнях, включая высший. "После 7 октября 2023 года состоялись два телефонных разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – 16 октября и 10 декабря. Поддерживаются контакты по линии советов безопасности, министерств обороны и других ведомств наших стран. Мы, дипломаты, продолжаем активно взаимодействовать с нашими израильскими коллегами на разных уровнях", - добавил Викторов.
Посол России отметил совпадение позиций двух стран по таким вопросам, как сохранение исторической памяти, противодействие попыткам переписывания истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, а также осуждение антисемитизма, ксенофобии и расовой дискриминации.
Израильский политик Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией
30 января, 17:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН
24 января, 04:56
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияАнатолий ВикторовОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала