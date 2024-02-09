https://ria.ru/20240209/izrail-1926390451.html

Посол России заявил, что отношения с Израилем переживают не лучший период

Посол России заявил, что отношения с Израилем переживают не лучший период - РИА Новости, 09.02.2024

Посол России заявил, что отношения с Израилем переживают не лучший период

Отношения Израиля и России на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке переживают не лучший период, однако, несмотря на имеющиеся разногласия... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:09

2024-02-09T12:09

2024-02-09T12:09

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израиль

россия

анатолий викторов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Отношения Израиля и России на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке переживают не лучший период, однако, несмотря на имеющиеся разногласия Москва и Тель-Авив привержены продолжения конструктивного диалога, заявил в интервью РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Израиль всегда был и остаётся важным партнёром России в регионе Ближнего Востока. Стоит отметить что, сейчас не лучший период в наших отношениях. Вместе с тем, несмотря на все обстоятельства и имеющиеся разногласия, Россия и Израиль привержены сохранению конструктивного характера двусторонних связей с учётом национальных интересов обеих стран", - заявил Викторов. Посол отметил, что после событий 7 октября 2023 года между странами продолжается диалог на всех уровнях, включая высший. "После 7 октября 2023 года состоялись два телефонных разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – 16 октября и 10 декабря. Поддерживаются контакты по линии советов безопасности, министерств обороны и других ведомств наших стран. Мы, дипломаты, продолжаем активно взаимодействовать с нашими израильскими коллегами на разных уровнях", - добавил Викторов. Посол России отметил совпадение позиций двух стран по таким вопросам, как сохранение исторической памяти, противодействие попыткам переписывания истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, а также осуждение антисемитизма, ксенофобии и расовой дискриминации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240206/otnosheniya-1925799899.html

https://ria.ru/20240130/izrail-1924407453.html

https://ria.ru/20240124/upreki-1923115880.html

https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году