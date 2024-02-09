Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый же день службы
Омбудсмен: мобилизованный в ВСУ инвалид с эпилепсией умер в первый день службы
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый же день службы, заявил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram-канале.
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"Во время мониторинга сети "Интернет" обнаружил информацию о мобилизации территориальным центром комплектования Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы", — написал чиновник.
При этом омбудсмен не уточнил причину смерти мобилизованного.
Лубинец добавил, что досудебное расследование находится на его личном контроле. Специальная прокуратура ведет расследование о ненадлежащем проведении медицинского осмотра военнообязанного и неприменении должностными лицами воинской части своевременных и необходимых мер помощи.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
Решить проблему нехватки людей на фронте призван законопроект о мобилизации, который Верховная рада в среду поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.
Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, законопроект несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против принятия документа выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.
Несмотря на возражения, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии".
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он считает, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.