https://ria.ru/20240209/invalid-1926494087.html

Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый же день службы

Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый же день службы - РИА Новости, 09.02.2024

Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый же день службы

Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый же день службы, заявил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram-канале. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:19

2024-02-09T19:19

2024-02-09T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9804e2f9e1e399c34635a1a8887ca0a.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый же день службы, заявил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram-канале."Во время мониторинга сети "Интернет" обнаружил информацию о мобилизации территориальным центром комплектования Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы", — написал чиновник.При этом омбудсмен не уточнил причину смерти мобилизованного.Лубинец добавил, что досудебное расследование находится на его личном контроле. Специальная прокуратура ведет расследование о ненадлежащем проведении медицинского осмотра военнообязанного и неприменении должностными лицами воинской части своевременных и необходимых мер помощи.Накануне президент Украины Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Решить проблему нехватки людей на фронте призван законопроект о мобилизации, который Верховная рада в среду поддержала в первом чтении. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, законопроект несет коррупционные риски и не соответствует конституции. Против принятия документа выступило и объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против страны.Несмотря на возражения, документ рассматривали по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии".Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. Он считает, что рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.

https://ria.ru/20240208/vsu-1926100349.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ирина геращенко, европейская солидарность