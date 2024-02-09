https://ria.ru/20240209/intervyu-1926518574.html

Путин доказал наличие кризиса неолиберальной модели, считает эксперт

Путин доказал наличие кризиса неолиберальной модели, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024

Путин доказал наличие кризиса неолиберальной модели, считает эксперт

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал наличие кризиса неолиберальной модели в мире, сказал РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T23:37

2024-02-09T23:37

2024-02-09T23:37

россия

парагвай

такер карлсон

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в мире

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МОНТЕВИДЕО, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал наличие кризиса неолиберальной модели в мире, сказал РИА Новости экс-министр в сфере социальной политики, экс-сенатор Парагвая Уго Ричер. "Интервью ясно показало, что существует кризис неолиберальной модели и модели глобализации. Они очевидно находятся в серьезном кризисе", - сказал он. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже почти 140 миллионов просмотров.

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россия, парагвай, такер карлсон, владимир путин, в мире