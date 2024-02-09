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Путин доказал наличие кризиса неолиберальной модели, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024
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23:37 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926518574.html
Путин доказал наличие кризиса неолиберальной модели, считает эксперт
Путин доказал наличие кризиса неолиберальной модели, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024
Путин доказал наличие кризиса неолиберальной модели, считает эксперт
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал наличие кризиса неолиберальной модели в мире, сказал РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T23:37
2024-02-09T23:37
россия
парагвай
такер карлсон
владимир путин
в мире
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МОНТЕВИДЕО, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал наличие кризиса неолиберальной модели в мире, сказал РИА Новости экс-министр в сфере социальной политики, экс-сенатор Парагвая Уго Ричер. "Интервью ясно показало, что существует кризис неолиберальной модели и модели глобализации. Они очевидно находятся в серьезном кризисе", - сказал он. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже почти 140 миллионов просмотров.
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россия, парагвай, такер карлсон, владимир путин, в мире
Россия, Парагвай, Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире
Путин доказал наличие кризиса неолиберальной модели, считает эксперт

Ричер: Путин в интервью Карлсону доказал наличие кризиса неолиберальной модели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина
Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону доказал наличие кризиса неолиберальной модели в мире, сказал РИА Новости экс-министр в сфере социальной политики, экс-сенатор Парагвая Уго Ричер.
"Интервью ясно показало, что существует кризис неолиберальной модели и модели глобализации. Они очевидно находятся в серьезном кризисе", - сказал он.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Слова президента в этой версии были переведены на английский. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже почти 140 миллионов просмотров.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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