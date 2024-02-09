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Эксперт рассказал об истерике в западных СМИ из-за интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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22:47 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926515215.html
Эксперт рассказал об истерике в западных СМИ из-за интервью Путина Карлсону
Эксперт рассказал об истерике в западных СМИ из-за интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Эксперт рассказал об истерике в западных СМИ из-за интервью Путина Карлсону
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону позволило людям на Западе впервые услышать риторику, отличную от натовской, он... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T22:47
2024-02-09T22:47
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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону позволило людям на Западе впервые услышать риторику, отличную от натовской, он раскрыл правду, что вызвало истерику западных СМИ и даже угрозы санкций в отношении журналиста, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Некоторые люди на Западе впервые услышали риторику, отличную от натовской – риторики лжи и войны. Они поймут, что есть более глубинные исторические корни, которые идут гораздо дольше, чем февраль 2022 года, поймут, что ситуация гораздо более сложная, чем то, как ее представляли до сих пор, поймут все манипуляции. В этом отношении это крайне важно. Именно поэтому в западных медиа случилась истерика против этого интервью", - сказал политик. Филиппо отметил, что слова Путина о том, что Россия никогда не имела намерения атаковать Польшу и страны Балтии, что это было бы абсурдно, опасно и не имело бы никакого смысла, и у России нет в этом никакого интереса – "крайне точны". "Но он добавил, что знает, почему так говорят: чтобы запугать общество и заставить его поддерживать оказание военной помощи Украине, отправку миллиардов долларов и поставки оружия. Он хорошо понял механизм страха, который постоянно используется Западом по всем вопросам, не только в отношении войны. Медийные и политические элиты всегда используют страх, чтобы манипулировать людьми и общественным мнением", - подчеркнул Филиппо. По его мнению, на Западе и во Франции "много тех, кто это понял". "Они восстанавливают правду, активно пользуются интернетом и социальными сетями, чтобы этого добиваться. И все больше и больше людей понимают это. Интервью Карлсона способствует тому, что еще больше людей это поймут, это совершенно точно. Именно поэтому ЕС допускает даже санкции против Такера Карлсона – потому что он раскрывает правду", - заключил политик. Президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, но умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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россия, польша, балтия, такер карлсон, владимир путин, флориан филиппо, евросоюз, нато, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Польша, Балтия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Евросоюз, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Эксперт рассказал об истерике в западных СМИ из-за интервью Путина Карлсону

Французский политик: интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных СМИ

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону позволило людям на Западе впервые услышать риторику, отличную от натовской, он раскрыл правду, что вызвало истерику западных СМИ и даже угрозы санкций в отношении журналиста, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Некоторые люди на Западе впервые услышали риторику, отличную от натовской – риторики лжи и войны. Они поймут, что есть более глубинные исторические корни, которые идут гораздо дольше, чем февраль 2022 года, поймут, что ситуация гораздо более сложная, чем то, как ее представляли до сих пор, поймут все манипуляции. В этом отношении это крайне важно. Именно поэтому в западных медиа случилась истерика против этого интервью", - сказал политик.
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Филиппо отметил, что слова Путина о том, что Россия никогда не имела намерения атаковать Польшу и страны Балтии, что это было бы абсурдно, опасно и не имело бы никакого смысла, и у России нет в этом никакого интереса – "крайне точны".
"Но он добавил, что знает, почему так говорят: чтобы запугать общество и заставить его поддерживать оказание военной помощи Украине, отправку миллиардов долларов и поставки оружия. Он хорошо понял механизм страха, который постоянно используется Западом по всем вопросам, не только в отношении войны. Медийные и политические элиты всегда используют страх, чтобы манипулировать людьми и общественным мнением", - подчеркнул Филиппо.
По его мнению, на Западе и во Франции "много тех, кто это понял".
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"Они восстанавливают правду, активно пользуются интернетом и социальными сетями, чтобы этого добиваться. И все больше и больше людей понимают это. Интервью Карлсона способствует тому, что еще больше людей это поймут, это совершенно точно. Именно поэтому ЕС допускает даже санкции против Такера Карлсона – потому что он раскрывает правду", - заключил политик.
Президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, но умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
РоссияПольшаБалтияТакер КарлсонВладимир ПутинФлориан ФилиппоЕвросоюзНАТОИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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