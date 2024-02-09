Эксперт рассказал об истерике в западных СМИ из-за интервью Путина Карлсону
Французский политик: интервью Путина Карлсону вызвало истерику у западных СМИ
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону позволило людям на Западе впервые услышать риторику, отличную от натовской, он раскрыл правду, что вызвало истерику западных СМИ и даже угрозы санкций в отношении журналиста, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Некоторые люди на Западе впервые услышали риторику, отличную от натовской – риторики лжи и войны. Они поймут, что есть более глубинные исторические корни, которые идут гораздо дольше, чем февраль 2022 года, поймут, что ситуация гораздо более сложная, чем то, как ее представляли до сих пор, поймут все манипуляции. В этом отношении это крайне важно. Именно поэтому в западных медиа случилась истерика против этого интервью", - сказал политик.
"Но он добавил, что знает, почему так говорят: чтобы запугать общество и заставить его поддерживать оказание военной помощи Украине, отправку миллиардов долларов и поставки оружия. Он хорошо понял механизм страха, который постоянно используется Западом по всем вопросам, не только в отношении войны. Медийные и политические элиты всегда используют страх, чтобы манипулировать людьми и общественным мнением", - подчеркнул Филиппо.
По его мнению, на Западе и во Франции "много тех, кто это понял".
"Они восстанавливают правду, активно пользуются интернетом и социальными сетями, чтобы этого добиваться. И все больше и больше людей понимают это. Интервью Карлсона способствует тому, что еще больше людей это поймут, это совершенно точно. Именно поэтому ЕС допускает даже санкции против Такера Карлсона – потому что он раскрывает правду", - заключил политик.
Президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой, но умные люди прекрасно понимают, что это фейк.