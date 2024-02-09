https://ria.ru/20240209/intervyu-1926508633.html
Кадыров назвал реакцию американцев на интервью Путина шокирующей
Кадыров назвал реакцию американцев на интервью Путина шокирующей - РИА Новости, 09.02.2024
Кадыров назвал реакцию американцев на интервью Путина шокирующей
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T21:45
2024-02-09T21:45
2024-02-09T21:45
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ГРОЗНЫЙ, 9 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону шокирующей, для большинства из них простые истины на тему СВО стали настоящим откровением. Карлсон на этой неделе взял и накануне (в ночь на пятницу) опубликовал двухчасовое интервью с Путиным. "После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не успели получить методичку и просто парировали слова Владимира Владимировича банальным "неправда", а именно простых американцев. И эта реакция - шокирующая. Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением. И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ", - написал в Telegram-канале Кадыров. Он назвал интервью интересным и назвал Путина "отличником среди всех президентов мира". Кадыров так же обратил внимание на истерию в западных СМИ после анонса интервью, которые "годами очерняли образ Путина и вливали в уши аудитории прозападную либерально-демократическую ложь". "Ну а Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением президента, которое прошло в привычной для Байдена маразматической манере. Тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, такер карлсон, в мире
Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Такер Карлсон, В мире
Кадыров назвал реакцию американцев на интервью Путина шокирующей
Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей
ГРОЗНЫЙ, 9 фев - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал реакцию
простых американцев на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону шокирующей, для большинства из них простые истины на тему СВО стали настоящим откровением.
Карлсон на этой неделе взял и накануне (в ночь на пятницу) опубликовал двухчасовое интервью с Путиным.
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
"После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не успели получить методичку и просто парировали слова Владимира Владимировича банальным "неправда", а именно простых американцев. И эта реакция - шокирующая. Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением. И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ", - написал в Telegram-канале Кадыров.
Он назвал интервью интересным и назвал Путина "отличником среди всех президентов мира". Кадыров так же обратил внимание на истерию в западных СМИ после анонса интервью, которые "годами очерняли образ Путина и вливали в уши аудитории прозападную либерально-демократическую ложь".
"Ну а Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением президента, которое прошло в привычной для Байдена маразматической манере. Тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать", - добавил глава Чечни.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону