Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт
Экс-аналитик ЦРУ: интервью Карлсону показало одаренность Путина перед Байденом
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин со своей эрудицией выигрышно смотрится на фоне американского президента Джо Байдена, чей интеллект старчески угасает, заявил РИА Новости аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн.
В двухчасовом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин 20 минут посвятил экскурсу в историю российско-украинских отношений с перечислением по памяти многочисленных дат и имен.
"Я знаю историю, по которой провел нас Путин. С моей точки зрения, с фактами все верно. К сожалению, одаренность Путина в сравнении со стариной Джо очевидна. Интеллект Байдена угасает в силу преклонного возраста", - отметил Макговерн.
Практически параллельно с выходом интервью Путина в США был опубликован доклад спецпрокурора по итогам расследования нарушения Байденом правил обращения с секретной документации. Решив не предъявлять обвинений американскому лидеру, спецпрокурор сенсационно раскрыл масштабы его проблем с памятью.
При общении со следователями идущий на второй срок Байден не мог вспомнить даты пребывания на посту вице-президента, год смерти своего сына и подробности дебатов об Афганистане, говорится в докладе.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.