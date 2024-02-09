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Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024
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19:57 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926498061.html
Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт
Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт
Президент России Владимир Путин со своей эрудицией выигрышно смотрится на фоне американского президента Джо Байдена, чей интеллект старчески угасает, заявил РИА РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:57
2024-02-09T19:57
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
сша
в мире
владимир путин
джо байден
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин со своей эрудицией выигрышно смотрится на фоне американского президента Джо Байдена, чей интеллект старчески угасает, заявил РИА Новости аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн. В двухчасовом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин 20 минут посвятил экскурсу в историю российско-украинских отношений с перечислением по памяти многочисленных дат и имен. "Я знаю историю, по которой провел нас Путин. С моей точки зрения, с фактами все верно. К сожалению, одаренность Путина в сравнении со стариной Джо очевидна. Интеллект Байдена угасает в силу преклонного возраста", - отметил Макговерн. Практически параллельно с выходом интервью Путина в США был опубликован доклад спецпрокурора по итогам расследования нарушения Байденом правил обращения с секретной документации. Решив не предъявлять обвинений американскому лидеру, спецпрокурор сенсационно раскрыл масштабы его проблем с памятью. При общении со следователями идущий на второй срок Байден не мог вспомнить даты пребывания на посту вице-президента, год смерти своего сына и подробности дебатов об Афганистане, говорится в докладе. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша, в мире, владимир путин, джо байден, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру)
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, США, В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт

Экс-аналитик ЦРУ: интервью Карлсону показало одаренность Путина перед Байденом

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин со своей эрудицией выигрышно смотрится на фоне американского президента Джо Байдена, чей интеллект старчески угасает, заявил РИА Новости аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн.
В двухчасовом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин 20 минут посвятил экскурсу в историю российско-украинских отношений с перечислением по памяти многочисленных дат и имен.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
"Я знаю историю, по которой провел нас Путин. С моей точки зрения, с фактами все верно. К сожалению, одаренность Путина в сравнении со стариной Джо очевидна. Интеллект Байдена угасает в силу преклонного возраста", - отметил Макговерн.
Практически параллельно с выходом интервью Путина в США был опубликован доклад спецпрокурора по итогам расследования нарушения Байденом правил обращения с секретной документации. Решив не предъявлять обвинений американскому лидеру, спецпрокурор сенсационно раскрыл масштабы его проблем с памятью.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
При общении со следователями идущий на второй срок Байден не мог вспомнить даты пребывания на посту вице-президента, год смерти своего сына и подробности дебатов об Афганистане, говорится в докладе.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуРоссияСШАВ миреВладимир ПутинДжо БайденТакер КарлсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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