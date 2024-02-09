https://ria.ru/20240209/intervyu-1926498061.html

Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт

Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Карлсону показало эрудированность Путина, считает эксперт

Президент России Владимир Путин со своей эрудицией выигрышно смотрится на фоне американского президента Джо Байдена, чей интеллект старчески угасает, заявил РИА РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:57

2024-02-09T19:57

2024-02-09T19:57

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

сша

в мире

владимир путин

джо байден

такер карлсон

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин со своей эрудицией выигрышно смотрится на фоне американского президента Джо Байдена, чей интеллект старчески угасает, заявил РИА Новости аналитик ЦРУ в отставке Рэймонд Макговерн. В двухчасовом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин 20 минут посвятил экскурсу в историю российско-украинских отношений с перечислением по памяти многочисленных дат и имен. "Я знаю историю, по которой провел нас Путин. С моей точки зрения, с фактами все верно. К сожалению, одаренность Путина в сравнении со стариной Джо очевидна. Интеллект Байдена угасает в силу преклонного возраста", - отметил Макговерн. Практически параллельно с выходом интервью Путина в США был опубликован доклад спецпрокурора по итогам расследования нарушения Байденом правил обращения с секретной документации. Решив не предъявлять обвинений американскому лидеру, спецпрокурор сенсационно раскрыл масштабы его проблем с памятью. При общении со следователями идущий на второй срок Байден не мог вспомнить даты пребывания на посту вице-президента, год смерти своего сына и подробности дебатов об Афганистане, говорится в докладе. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша, в мире, владимир путин, джо байден, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру)