https://ria.ru/20240209/intervyu-1926496598.html

Интервью Путина заставит Запад задуматься, заявил французский политик

Интервью Путина заставит Запад задуматься, заявил французский политик - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Путина заставит Запад задуматься, заявил французский политик

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заставит многих на Западе больше подталкивать правительства к поддержке... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:43

2024-02-09T19:43

2024-02-09T19:43

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

россия

владимир путин

киев

украина

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флориан филиппо

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ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заставит многих на Западе больше подталкивать правительства к поддержке переговоров России и Украины и больше противостоять поставкам оружия Киеву, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Это может изменить общественное мнение, что очень важно. Оно может стать менее карикатурным, более вдумчивым и сбалансированным, больше подталкивать к переговорам и больше отказываться от поставок оружия и денег режиму (Владимира) Зеленского. Это однозначно", - сообщил политик агентству. Он отметил, что западные и французское правительства при этом "настолько порабощены НАТО и США, что потребуется больше, чтобы это поменять". "Но это очень важный первый этап. Крайне важно, чтобы западное общественное мнение услышало другую точку зрения на этот конфликт. В этом смысл этого интервью, а к Такеру Карлсону очень прислушиваются. У интервью более миллиона просмотров, это существенно", - сказал Филиппо. Политик отметил, что интервью "будет откровением для очень большого количества людей". "На Западе очень мало знают об истории Украины. До начала конфликта многие на Западе не могли найти Украину на карте мира. Здесь они услышат более сложную историю. Тех, кому это даже немного интересно, это, безусловно, заставит задуматься", - добавил он.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926488685.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

россия

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украина

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интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, россия, владимир путин, киев, украина, нато, флориан филиппо