Рейтинг@Mail.ru
Интервью Путина заставит Запад задуматься, заявил французский политик - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926496598.html
Интервью Путина заставит Запад задуматься, заявил французский политик
Интервью Путина заставит Запад задуматься, заявил французский политик - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Путина заставит Запад задуматься, заявил французский политик
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заставит многих на Западе больше подталкивать правительства к поддержке... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:43
2024-02-09T19:43
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
россия
владимир путин
киев
украина
нато
флориан филиппо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926321060_206:0:1902:954_1920x0_80_0_0_654eb65f76feab742256b8734f6a3dbb.jpg
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заставит многих на Западе больше подталкивать правительства к поддержке переговоров России и Украины и больше противостоять поставкам оружия Киеву, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Это может изменить общественное мнение, что очень важно. Оно может стать менее карикатурным, более вдумчивым и сбалансированным, больше подталкивать к переговорам и больше отказываться от поставок оружия и денег режиму (Владимира) Зеленского. Это однозначно", - сообщил политик агентству. Он отметил, что западные и французское правительства при этом "настолько порабощены НАТО и США, что потребуется больше, чтобы это поменять". "Но это очень важный первый этап. Крайне важно, чтобы западное общественное мнение услышало другую точку зрения на этот конфликт. В этом смысл этого интервью, а к Такеру Карлсону очень прислушиваются. У интервью более миллиона просмотров, это существенно", - сказал Филиппо. Политик отметил, что интервью "будет откровением для очень большого количества людей". "На Западе очень мало знают об истории Украины. До начала конфликта многие на Западе не могли найти Украину на карте мира. Здесь они услышат более сложную историю. Тех, кому это даже немного интересно, это, безусловно, заставит задуматься", - добавил он.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926488685.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926321060_545:0:1817:954_1920x0_80_0_0_9af599fd1fb5a9aae1ba3a0077ab2b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, россия, владимир путин, киев, украина, нато, флориан филиппо
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Россия, Владимир Путин, Киев, Украина, НАТО, Флориан Филиппо
Интервью Путина заставит Запад задуматься, заявил французский политик

Филиппо: интервью Путина заставит задуматься о прекращении вооружения Киева

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заставит многих на Западе больше подталкивать правительства к поддержке переговоров России и Украины и больше противостоять поставкам оружия Киеву, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это может изменить общественное мнение, что очень важно. Оно может стать менее карикатурным, более вдумчивым и сбалансированным, больше подталкивать к переговорам и больше отказываться от поставок оружия и денег режиму (Владимира) Зеленского. Это однозначно", - сообщил политик агентству.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Венгерские эксперты оценили интервью Путина Карлсону
Вчера, 18:42
Он отметил, что западные и французское правительства при этом "настолько порабощены НАТО и США, что потребуется больше, чтобы это поменять".
"Но это очень важный первый этап. Крайне важно, чтобы западное общественное мнение услышало другую точку зрения на этот конфликт. В этом смысл этого интервью, а к Такеру Карлсону очень прислушиваются. У интервью более миллиона просмотров, это существенно", - сказал Филиппо.
Политик отметил, что интервью "будет откровением для очень большого количества людей".
"На Западе очень мало знают об истории Украины. До начала конфликта многие на Западе не могли найти Украину на карте мира. Здесь они услышат более сложную историю. Тех, кому это даже немного интересно, это, безусловно, заставит задуматься", - добавил он.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуТакер КарлсонРоссияВладимир ПутинКиевУкраинаНАТОФлориан Филиппо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала