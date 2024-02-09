https://ria.ru/20240209/intervyu-1926489893.html

Эксперт рассказал о влиянии интервью Путина Карлсону в англосаксонском мире

Эксперт рассказал о влиянии интервью Путина Карлсону в англосаксонском мире - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт рассказал о влиянии интервью Путина Карлсону в англосаксонском мире

Интервью Такера Карлсона оказало большое влияние в англосаксонском мире, но незначительное в Европе из-за языкового барьера и того, что вопросы не касаются... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:50

2024-02-09T18:50

2024-02-09T18:50

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ЖЕНЕВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью Такера Карлсона оказало большое влияние в англосаксонском мире, но незначительное в Европе из-за языкового барьера и того, что вопросы не касаются европейцев, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров. "Я думаю, что это интервью было отличным для американской аудитории, которая плохо информирована о конфликте на Украине. Такер Карлсон проделал хорошую работу. Его интервью, кстати, оказало очень большое влияние в англосаксонском мире. Но я не думаю, что так будет в Европе. С одной стороны, из-за языкового барьера, поскольку на континенте широкая публика не говорит по-английски, и потому что Карлсон - американец, а не европеец. Чтобы убедить европейцев, нужны европейские журналисты, которые задают вопросы, которые конкретно касаются европейцев, которые не совсем так относятся к Украине и России, как американцы", - считает он. Меттан добавил, что интервью Карлсона будет очень редко воспроизводиться в Европе и Швейцарии, за исключением очень немногих СМИ и интернет-сайтов, которые уже поддерживают Россию и многополярность. "Необходимо иметь возможность охватить широкую западную аудиторию, которая остается в основном русофобской из-за пропаганды", - отметил эксперт. "Я надеюсь, что это интервью окажет долгосрочное влияние на Соединенные Штаты, что уже было бы очень позитивно, поскольку Соединенные Штаты играют ключевую роль в поддержке войны и Украины. Но я думаю, что этого будет недостаточно, чтобы изменить точку зрения Запада в пользу мира. Для этого необходимо, с одной стороны, ответить на вопросы, которые волнуют европейцев, а с другой - убедить последних в том, что у Украины нет шансов выиграть эту войну и, следовательно, они могут все потерять, пытаясь ее продолжить", - заключил журналист.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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