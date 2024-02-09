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Эксперт рассказал о влиянии интервью Путина Карлсону в англосаксонском мире - РИА Новости, 09.02.2024
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18:50 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926489893.html
Эксперт рассказал о влиянии интервью Путина Карлсону в англосаксонском мире
Эксперт рассказал о влиянии интервью Путина Карлсону в англосаксонском мире - РИА Новости, 09.02.2024
Эксперт рассказал о влиянии интервью Путина Карлсону в англосаксонском мире
Интервью Такера Карлсона оказало большое влияние в англосаксонском мире, но незначительное в Европе из-за языкового барьера и того, что вопросы не касаются... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:50
2024-02-09T18:50
украина
европа
россия
такер карлсон
владимир путин
ги меттан
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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ЖЕНЕВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью Такера Карлсона оказало большое влияние в англосаксонском мире, но незначительное в Европе из-за языкового барьера и того, что вопросы не касаются европейцев, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров. "Я думаю, что это интервью было отличным для американской аудитории, которая плохо информирована о конфликте на Украине. Такер Карлсон проделал хорошую работу. Его интервью, кстати, оказало очень большое влияние в англосаксонском мире. Но я не думаю, что так будет в Европе. С одной стороны, из-за языкового барьера, поскольку на континенте широкая публика не говорит по-английски, и потому что Карлсон - американец, а не европеец. Чтобы убедить европейцев, нужны европейские журналисты, которые задают вопросы, которые конкретно касаются европейцев, которые не совсем так относятся к Украине и России, как американцы", - считает он. Меттан добавил, что интервью Карлсона будет очень редко воспроизводиться в Европе и Швейцарии, за исключением очень немногих СМИ и интернет-сайтов, которые уже поддерживают Россию и многополярность. "Необходимо иметь возможность охватить широкую западную аудиторию, которая остается в основном русофобской из-за пропаганды", - отметил эксперт. "Я надеюсь, что это интервью окажет долгосрочное влияние на Соединенные Штаты, что уже было бы очень позитивно, поскольку Соединенные Штаты играют ключевую роль в поддержке войны и Украины. Но я думаю, что этого будет недостаточно, чтобы изменить точку зрения Запада в пользу мира. Для этого необходимо, с одной стороны, ответить на вопросы, которые волнуют европейцев, а с другой - убедить последних в том, что у Украины нет шансов выиграть эту войну и, следовательно, они могут все потерять, пытаясь ее продолжить", - заключил журналист.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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украина, европа, россия, такер карлсон, владимир путин, ги меттан, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Украина, Европа, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Ги Меттан, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Эксперт рассказал о влиянии интервью Путина Карлсону в англосаксонском мире

Эксперт: интервью Путина Карлсону имеет большое влияние в англосаксонском мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина
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ЖЕНЕВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью Такера Карлсона оказало большое влияние в англосаксонском мире, но незначительное в Европе из-за языкового барьера и того, что вопросы не касаются европейцев, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
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"Я думаю, что это интервью было отличным для американской аудитории, которая плохо информирована о конфликте на Украине. Такер Карлсон проделал хорошую работу. Его интервью, кстати, оказало очень большое влияние в англосаксонском мире. Но я не думаю, что так будет в Европе. С одной стороны, из-за языкового барьера, поскольку на континенте широкая публика не говорит по-английски, и потому что Карлсон - американец, а не европеец. Чтобы убедить европейцев, нужны европейские журналисты, которые задают вопросы, которые конкретно касаются европейцев, которые не совсем так относятся к Украине и России, как американцы", - считает он.
Меттан добавил, что интервью Карлсона будет очень редко воспроизводиться в Европе и Швейцарии, за исключением очень немногих СМИ и интернет-сайтов, которые уже поддерживают Россию и многополярность. "Необходимо иметь возможность охватить широкую западную аудиторию, которая остается в основном русофобской из-за пропаганды", - отметил эксперт.
"Я надеюсь, что это интервью окажет долгосрочное влияние на Соединенные Штаты, что уже было бы очень позитивно, поскольку Соединенные Штаты играют ключевую роль в поддержке войны и Украины. Но я думаю, что этого будет недостаточно, чтобы изменить точку зрения Запада в пользу мира. Для этого необходимо, с одной стороны, ответить на вопросы, которые волнуют европейцев, а с другой - убедить последних в том, что у Украины нет шансов выиграть эту войну и, следовательно, они могут все потерять, пытаясь ее продолжить", - заключил журналист.
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УкраинаЕвропаРоссияТакер КарлсонВладимир ПутинГи МеттанИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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