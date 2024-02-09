https://ria.ru/20240209/intervyu-1926489274.html

Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся

Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся - РИА Новости, 09.02.2024

Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости назвал выдающимся интервью журналиста Такера... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:44

2024-02-09T18:44

2024-02-09T18:44

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

такер карлсон

в мире

сша

интервью владимира путина такеру карлсону

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости назвал выдающимся интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным: президент был проницательным и конструктивным. "Интервью было выдающимся", - сказал Сакс, отметив, что российский лидер показался ему "чрезвычайно интересным, проницательным, эрудированным и конструктивным". "Он (Путин) действительно указал, как можно было избежать войны, как ее можно было закончить за столом переговоров в 2022 году и как ее можно закончить сегодня", - подытожил он. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, такер карлсон, в мире, сша, интервью владимира путина такеру карлсону