Рейтинг@Mail.ru
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926489274.html
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся - РИА Новости, 09.02.2024
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости назвал выдающимся интервью журналиста Такера... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:44
2024-02-09T18:44
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
такер карлсон
в мире
сша
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926337135_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_ce8898803a64f293b20fb8fef71946ec.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости назвал выдающимся интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным: президент был проницательным и конструктивным. "Интервью было выдающимся", - сказал Сакс, отметив, что российский лидер показался ему "чрезвычайно интересным, проницательным, эрудированным и конструктивным". "Он (Путин) действительно указал, как можно было избежать войны, как ее можно было закончить за столом переговоров в 2022 году и как ее можно закончить сегодня", - подытожил он. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926337135_1110:449:2973:1846_1920x0_80_0_0_7323dfc7374f28b4acc7707d29ed2a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, такер карлсон, в мире, сша, интервью владимира путина такеру карлсону
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, В мире, США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся

Экономист Сакс: Путин в интервью Карлсону был проницателен и конструктивен

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости назвал выдающимся интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным: президент был проницательным и конструктивным.
"Интервью было выдающимся", - сказал Сакс, отметив, что российский лидер показался ему "чрезвычайно интересным, проницательным, эрудированным и конструктивным".
"Он (Путин) действительно указал, как можно было избежать войны, как ее можно было закончить за столом переговоров в 2022 году и как ее можно закончить сегодня", - подытожил он.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонВ миреСШАИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала