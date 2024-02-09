https://ria.ru/20240209/intervyu-1926489274.html
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся - РИА Новости, 09.02.2024
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости назвал выдающимся интервью журналиста Такера... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:44
2024-02-09T18:44
2024-02-09T18:44
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
такер карлсон
в мире
сша
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926337135_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_ce8898803a64f293b20fb8fef71946ec.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости назвал выдающимся интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным: президент был проницательным и конструктивным. "Интервью было выдающимся", - сказал Сакс, отметив, что российский лидер показался ему "чрезвычайно интересным, проницательным, эрудированным и конструктивным". "Он (Путин) действительно указал, как можно было избежать войны, как ее можно было закончить за столом переговоров в 2022 году и как ее можно закончить сегодня", - подытожил он. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926337135_1110:449:2973:1846_1920x0_80_0_0_7323dfc7374f28b4acc7707d29ed2a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, такер карлсон, в мире, сша, интервью владимира путина такеру карлсону
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, В мире, США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Экономист Сакс назвал интервью Путина Такеру Карлсону выдающимся
Экономист Сакс: Путин в интервью Карлсону был проницателен и конструктивен
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости назвал выдающимся интервью журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным: президент был проницательным и конструктивным.
"Интервью было выдающимся", - сказал Сакс, отметив, что российский лидер показался ему "чрезвычайно интересным, проницательным, эрудированным и конструктивным".
"Он (Путин) действительно указал, как можно было избежать войны, как ее можно было закончить за столом переговоров в 2022 году и как ее можно закончить сегодня", - подытожил он.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ
Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны