https://ria.ru/20240209/intervyu-1926488685.html

Венгерские эксперты оценили интервью Путина Карлсону

Венгерские эксперты оценили интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Венгерские эксперты оценили интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может изменить мнение о специальной военной операции на Западе, особенно в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:42

2024-02-09T18:42

2024-02-09T18:42

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

украина

владимир путин

такер карлсон

нато

сша

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БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может изменить мнение о специальной военной операции на Западе, особенно в США, где приближаются президентские выборы, и уменьшить там "военный психоз", считают венгерские эксперты. "Это интервью очень сильно повлияет на общество, особенно в США, там приближаются выборы. Американцы влили огромное количество денег в Украину. Сейчас это поменяется, потому что средний налогоплательщик сможет увидеть, что эта война справедливая. И ее причина в том, что украинцы ущемляли русских. Сменится образ мышления людей, так что было очень-очень важно, чтобы это интервью вышло и открыло людям, что происходило на самом деле", - сказал РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. По его словам, интервью могло бы прекратить гегемонию "единственного леволиберального нарратива, что якобы Путин - агрессор, Зеленский - жертва, а все деньги надо отдать Украине". "Это был очень плохой нарратив и спасибо Такеру Карлсону, он сейчас может прекратиться, в США идет новое освещение", - добавил эксперт. Политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли обратил внимание, что российский президент в интервью заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, при том, что в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. "Путин заявил, что не хочет нападать на Балтию или Польшу, посылая тем самым сигнал Западу, что нет необходимости в военном психозе, для него нет основания... Это большая проблема для глобалистов, что Путин заявил, что не хочет войны, и теперь это могут наблюдать миллионы людей", - приводит слова эксперта газета Magyar Nemzet. По его словам, послание Путина было адресовано в первую очередь американцам и Западу, российский лидер намекнул, что при желании Запада конфликт на Украине мог бы закончиться через несколько недель. "Тем самым он перебросил мяч на сторону Запада", - подчеркнул Киселли. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью примерно за 14 часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 107 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило 5,4 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926478245.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926457384.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

россия

украина

сша

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интервью владимира путина такеру карлсону, россия, украина, владимир путин, такер карлсон, нато, сша