https://ria.ru/20240209/intervyu-1926457384.html

Москалькова назвала интервью Путина Карлсону прорывом медийной блокады

Москалькова назвала интервью Путина Карлсону прорывом медийной блокады - РИА Новости, 09.02.2024

Москалькова назвала интервью Путина Карлсону прорывом медийной блокады

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - это триумф России в международном информационном пространстве, прорыв... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:18

2024-02-09T16:18

2024-02-09T16:18

россия

владимир путин

такер карлсон

татьяна москалькова

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - это триумф России в международном информационном пространстве, прорыв медийной блокады и приглашение к политическому диалогу на равных, заявила в Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. "В интервью знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону наш президент Владимир Владимирович Путин доступно и афористично ответил на все "горячие" вопросы, которыми, без преувеличения, задаются все люди на нашей планете. Это - триумф России в международном информационном пространстве: прорыв медийной блокады и приглашение к политическому диалогу на равных", - написала Москалькова.Кроме того, она подчеркнула, что такой диалог президента с американским журналистом может помочь избавиться от двойных стандартов в деле защиты прав человека. "Честный и откровенный диалог президента с американским журналистом вселяет надежду, что объективное освещение событий рано или поздно поможет навсегда отменить двойные стандарты в деле защиты прав человека", - добавила омбудсмен. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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Ольга Фомченкова

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