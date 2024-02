https://ria.ru/20240209/intervyu-1926445776.html

Интервью Путина попало на первые полосы западных СМИ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону попало на первые полосы западных СМИ.Среди американских медиа выдержки из беседы опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.New York Times обратила внимание на слова Путина о спецоперации. Газета считает, что российский лидер более прямо, чем обычно, рассказал, как он видит окончание боевых действий — заключением сделки с Западом.По мнению издания, интервью Путина подчеркнуло его "тактическую уверенность" в чувствительный момент — Украина столкнулась с большими проблемами на фронте, решение о дальнейшей помощи Киеву зависло в конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме на обеих сторонах Атлантики.NYT добавила, что, несмотря на планы западных стран исключить российского президента из "клуба мировых лидеров", Путин не выглядит изолированным и пользуется своего рода популярностью в Соединенных Штатах.Wall Street Journal полагает, что интервью помогло Путину "укрепить свой авторитет внутри страны" и продемонстрировать, что он "может быть услышан на Западе" в преддверии президентских выборов в России.Washington Post пишет, что беседа с Карлсоном дала главе государства возможность обратиться к большому числу сторонников экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии.С интервью российского лидера внимательно ознакомилась немецкая пресса. Так, высказывания Путина опубликовали на сайтах Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.Немецкие СМИ обратили внимание на заявление Путина об отсутствии у Москвы планов нападать на Польшу. Кроме того, их заинтересовали его слова о некомпетентности немецкого правительства на фоне того, что Киев не пускает газ в Германию по своей территории, в то время как ФРГ остается вторым после США финансовым спонсором Украины.Тезисы из интервью президента появились на первых страницах британских СМИ: изданий Independent, Guardian, Telegraph, Financial Times и Daily Mail, а также на сайте телеканала Sky News. Как пишет Times, Путин временами был веселым и, вероятно, наслаждался интервью.Испанское агентство EFE добавило, что беседа на всем протяжении проходила в дружеском тоне, а иногда даже сопровождалась смехом. Кроме того, видеосюжеты и печатные обзоры с выдержками из интервью Путина выпустили все известные австрийские издания.Французская газета Parisien подчеркнула, что диалог с Карлсоном состоялся в тот момент, когда американские законодатели обсуждают, стоит ли направлять больше денег на военные нужды Украины.Американский журналист Такер Карлсон минувшей ночью выложил двухчасовое интервью с российским лидером на своем сайте и различных платформах. Спустя 14 часов число просмотров видео в соцсети Х превысило 100 миллионов, а в YouTube — пять. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

