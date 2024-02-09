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Интервью Путина попало на первые полосы западных СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
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15:42 09.02.2024 (обновлено: 16:38 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926445776.html
Интервью Путина попало на первые полосы западных СМИ
Интервью Путина попало на первые полосы западных СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Путина попало на первые полосы западных СМИ
Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону попало на первые полосы западных СМИ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:42
2024-02-09T16:38
в мире
украина
германия
такер карлсон
владимир путин
сша
интервью владимира путина такеру карлсону
дональд трамп
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону попало на первые полосы западных СМИ.Среди американских медиа выдержки из беседы опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.New York Times обратила внимание на слова Путина о спецоперации. Газета считает, что российский лидер более прямо, чем обычно, рассказал, как он видит окончание боевых действий — заключением сделки с Западом.По мнению издания, интервью Путина подчеркнуло его "тактическую уверенность" в чувствительный момент — Украина столкнулась с большими проблемами на фронте, решение о дальнейшей помощи Киеву зависло в конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме на обеих сторонах Атлантики.NYT добавила, что, несмотря на планы западных стран исключить российского президента из "клуба мировых лидеров", Путин не выглядит изолированным и пользуется своего рода популярностью в Соединенных Штатах.Wall Street Journal полагает, что интервью помогло Путину "укрепить свой авторитет внутри страны" и продемонстрировать, что он "может быть услышан на Западе" в преддверии президентских выборов в России.Washington Post пишет, что беседа с Карлсоном дала главе государства возможность обратиться к большому числу сторонников экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии.С интервью российского лидера внимательно ознакомилась немецкая пресса. Так, высказывания Путина опубликовали на сайтах Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.Немецкие СМИ обратили внимание на заявление Путина об отсутствии у Москвы планов нападать на Польшу. Кроме того, их заинтересовали его слова о некомпетентности немецкого правительства на фоне того, что Киев не пускает газ в Германию по своей территории, в то время как ФРГ остается вторым после США финансовым спонсором Украины.Тезисы из интервью президента появились на первых страницах британских СМИ: изданий Independent, Guardian, Telegraph, Financial Times и Daily Mail, а также на сайте телеканала Sky News. Как пишет Times, Путин временами был веселым и, вероятно, наслаждался интервью.Испанское агентство EFE добавило, что беседа на всем протяжении проходила в дружеском тоне, а иногда даже сопровождалась смехом. Кроме того, видеосюжеты и печатные обзоры с выдержками из интервью Путина выпустили все известные австрийские издания.Французская газета Parisien подчеркнула, что диалог с Карлсоном состоялся в тот момент, когда американские законодатели обсуждают, стоит ли направлять больше денег на военные нужды Украины.Американский журналист Такер Карлсон минувшей ночью выложил двухчасовое интервью с российским лидером на своем сайте и различных платформах. Спустя 14 часов число просмотров видео в соцсети Х превысило 100 миллионов, а в YouTube — пять. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926391803.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
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в мире, украина, германия, такер карлсон, владимир путин, сша, интервью владимира путина такеру карлсону, дональд трамп, киев
В мире, Украина, Германия, Такер Карлсон, Владимир Путин, США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Дональд Трамп, Киев

Интервью Путина попало на первые полосы западных СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону попало на первые полосы западных СМИ.
Среди американских медиа выдержки из беседы опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12
New York Times обратила внимание на слова Путина о спецоперации. Газета считает, что российский лидер более прямо, чем обычно, рассказал, как он видит окончание боевых действий — заключением сделки с Западом.
По мнению издания, интервью Путина подчеркнуло его "тактическую уверенность" в чувствительный момент — Украина столкнулась с большими проблемами на фронте, решение о дальнейшей помощи Киеву зависло в конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме на обеих сторонах Атлантики.
NYT добавила, что, несмотря на планы западных стран исключить российского президента из "клуба мировых лидеров", Путин не выглядит изолированным и пользуется своего рода популярностью в Соединенных Штатах.
Трансляция интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным
Вчера, 12:15
Wall Street Journal полагает, что интервью помогло Путину "укрепить свой авторитет внутри страны" и продемонстрировать, что он "может быть услышан на Западе" в преддверии президентских выборов в России.
Washington Post пишет, что беседа с Карлсоном дала главе государства возможность обратиться к большому числу сторонников экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
"Никто этого не хотел". В чем Путин признался Такеру Карлсону
Вчера, 04:19
С интервью российского лидера внимательно ознакомилась немецкая пресса. Так, высказывания Путина опубликовали на сайтах Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.
Немецкие СМИ обратили внимание на заявление Путина об отсутствии у Москвы планов нападать на Польшу. Кроме того, их заинтересовали его слова о некомпетентности немецкого правительства на фоне того, что Киев не пускает газ в Германию по своей территории, в то время как ФРГ остается вторым после США финансовым спонсором Украины.
Тезисы из интервью президента появились на первых страницах британских СМИ: изданий Independent, Guardian, Telegraph, Financial Times и Daily Mail, а также на сайте телеканала Sky News. Как пишет Times, Путин временами был веселым и, вероятно, наслаждался интервью.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
Испанское агентство EFE добавило, что беседа на всем протяжении проходила в дружеском тоне, а иногда даже сопровождалась смехом. Кроме того, видеосюжеты и печатные обзоры с выдержками из интервью Путина выпустили все известные австрийские издания.
Французская газета Parisien подчеркнула, что диалог с Карлсоном состоялся в тот момент, когда американские законодатели обсуждают, стоит ли направлять больше денег на военные нужды Украины.
Американский журналист Такер Карлсон минувшей ночью выложил двухчасовое интервью с российским лидером на своем сайте и различных платформах. Спустя 14 часов число просмотров видео в соцсети Х превысило 100 миллионов, а в YouTube — пять. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
 
В миреУкраинаГерманияТакер КарлсонВладимир ПутинСШАИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуДональд ТрампКиев
 
 
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